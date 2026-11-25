La Chine envisage des fusions et un durcissement de la réglementation pour venir en aide aux compagnies aériennes en difficulté, selon le SCMP

L'autorité chinoise de régulation de l'aviation civile envisage, parmi les options de consolidation du secteur à partir de l'année prochaine, des fusions et des restructurations pour les petites compagnies aériennes déficitaires, a indiqué mercredi le South China Morning Post, citant des sources proches du secteur.

Ce plan, encore en cours d'élaboration, vise à accélérer un effort pluriannuel visant à améliorer la rentabilité, ce qui pourrait avoir une incidence sur les décisions d'achat des compagnies aériennes, notamment la demande de nouveaux avions auprès de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA , a précisé le journal.

“Le nombre total de compagnies aériennes nationales au cours des prochaines années… d’ici 2030, pourrait diminuer à la suite (de ces fusions)”, a-t-il ajouté, citant une source au sein d’une grande compagnie aérienne publique.

Ce projet est actuellement examiné par l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC), mais on ignore si l’autorité de régulation plafonnera le nombre de compagnies aériennes, précise le journal.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. L’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les trois plus grandes compagnies aériennes chinoises, Air China 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS et China South Airlines 600029.SS , ont affiché au troisième trimestre des résultats nettement inférieurs à ceux de l’année dernière.

La flambée des coûts du kérosène, la faiblesse des tarifs intérieurs et les perturbations liées aux typhons ont pesé sur une période qui est habituellement la plus rentable pour elles, couvrant la haute saison estivale.

Traditionnellement la période la plus faste pour les compagnies aériennes chinoises, elle constitue une base de comparaison élevée d’une année sur l’autre. Mais les trois transporteurs ont déclaré que la forte hausse des prix du kérosène avait pesé sur leurs résultats.