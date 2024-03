La Chine dit entrevoir une tendance économique "favorable" malgré les écueils

Beijing's leadership on laid out an objective of 'around five percent' ( AFP / GREG BAKER )

Les principaux chefs d'orchestre de la politique économique chinoise ont affiché mercredi leur confiance quant à une reprise du géant asiatique cette année, en dépit de vents contraires qui continuent d'entraver sa croissance.

Des milliers de députés sont réunis cette semaine à Pékin pour la session annuelle du Parlement. C'est traditionnellement l'occasion pour le gouvernement de présenter les grandes lignes de sa politique sociale et économique pour 2024.

"Les conditions favorables au développement économique de la Chine l'emportent sur les facteurs défavorables", a estimé mercredi lors d'une conférence de presse organisée en marge de l'événement Zheng Shanjie, le planificateur en chef de l'économie nationale.

"La tendance à la reprise économique sera consolidée et renforcée", a souligné M. Zheng, qui est le président de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), l'agence chinoise de gestion macroéconomique.

Il se trouvait aux côtés du gratin des responsables économiques nationaux, avec le ministre du Commerce (Wang Wentao), celui des Finances (Lan Fo'an), le gouverneur de la banque centrale (Pan Gongsheng) et le patron de l'autorité de régulation des marchés (Wu Qing).

La session parlementaire de cette année est particulièrement scrutée par la presse, les investisseurs et les Chinois ordinaires, dont beaucoup estiment que leur pouvoir d'achat a été entamé ces dernières années.

Ils sont en attente de signes rassurants pour la deuxième économie mondiale, aux prises avec une crise de l'immobilier, des exportations en berne, une consommation faible et un chômage élevé chez les jeunes.

"Nous sommes également parfaitement conscients que dans le processus visant à atteindre les objectifs escomptés, nous serons encore confrontés à de nombreuses difficultés et défis" en 2024, a nuancé Zheng Shanjie.

Il a notamment cité "l'environnement extérieur qui pourrait devenir plus complexe" ou encore les "risques économiques latents" dans certains secteurs.

Le ministre du Commerce, Wang Wentao, s'est également inquiété mercredi lors de la conférence de presse de "pressions baissières" sur la croissance mondiale.

