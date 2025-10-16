 Aller au contenu principal
La Chine défend l'achat "légitime" de pétrole russe, rejette les "intimidations" de Trump (diplomatie)
information fournie par AFP 16/10/2025 à 10:09

La Chine a défendu comme "légitimes" ses achats de pétrole russe et a qualifié de tentative "d'intimidation" les pressions du président américain Donald Trump ( AFP / Maxim ZMEYEV )

La Chine a défendu jeudi comme "légitimes" ses achats de pétrole russe et a qualifié de tentative "d'intimidation" les pressions du président américain Donald Trump pour qu'elle cesse d'en acheter.

"La Chine mène une coopération économique, commerciale et énergétique normale et légitime avec les pays à travers le monde, y compris la Russie", a dit devant la presse un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian, réagissant à des propos du président américain mercredi.

M. Trump a déclaré avoir reçu la promesse du Premier ministre Narendra Modi que l'Inde cesserait d'acheter du pétrole russe, sous l'effet des droits de douanes punitifs américains.

"Maintenant, je dois convaincre la Chine d'en faire de même", a-t-il ajouté.

"Les agissements des États-Unis sont un exemple typique d’intimidation unilatérale et de coercition économique, qui portent gravement atteinte aux règles économiques et commerciales internationales et menacent la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales", a dit le porte-parole chinois lors d'un point presse quotidien.

    Récemment la gouvernement exonophe russe fait des rasias dans le but d'expulser les 700.000 travailleurs migrants issus d' Asie Centrale. La Rusdie est dans une spirale infernale du repli sur soi. Pas bon pour sa démographie. Sans oublier le départ des cerveaux. D'ici 10ans, les chinois n'auront plus qu'à sexservir ramasser les morceaux.

