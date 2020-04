Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine baisse de nouveau un taux d'intérêt à moyen terme Reuters • 24/04/2020 à 07:44









LA CHINE BAISSE DE NOUVEAU UN TAUX D'INTÉRÊT À MOYEN TERME SHANGHAI (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a baissé vendredi le taux d'intérêt à un an de la facilité de crédit ciblée à moyen terme (TMLF), dernière mesure en date prise par la banque centrale pour alléger les coûts de financement et soutenir l'économie face à l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus. La BPC a indiqué qu'elle abaissait le taux d'intérêt à un an sur les TMLF (Targeted Medium Term Credit Facility) de 20 points de base, à 2,95%, contre 3,15% pour l'opération précédente. Dans le même communiqué, elle a déclaré avoir injecté vendredi 56,1 milliards de yuans (7,36 milliards d'euros environ) dans l'économie alors que 267,4 milliards de yuans servis par le biais de la TMLF arrivaient à échéance. Cet instrument de politique monétaire vise à soutenir des secteurs de l'économie en difficulté, en encourageant l'octroi de crédit aux petites entreprises et aux sociétés privées. Les TMLF ont une maturité d'un an mais les banques pourront les renouveler pendant deux ans de plus. Avec la mesure annoncée vendredi, l'écart de taux entre la TMLF et la facilité de crédit à moyen terme à un an (MLF) a été effacé, alors que dix points de base les séparaient lors de la précédente opération. La BPC a abaissé la semaine dernière à 2,95% le taux de la MLF. (Winni Zhou et Andrew Galbraith; version française Jean Terzian)

