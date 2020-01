Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine affiche sa confiance dans la lutte contre le coronavirus Reuters • 28/01/2020 à 16:22









LA CHINE AFFICHE SA CONFIANCE DANS LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS par Tony Munroe et Muyu Xu PEKIN (Reuters) - Tandis que le nombre de cas de contamination au coronavirus de Wuhan en Chine a bondi de près de 60% en vingt-quatre heures, le président chinois Xi Jinping a assuré mardi que son pays viendrait à bout de ce "diable". Mais en dépit de la confiance affichée par le numéro un chinois face à une épidémie qui a fait 106 morts à l'intérieur des frontières du pays le plus peuplé au monde, le niveau d'alerte mondiale continue de croître: le territoire autonome de Hong Kong a décidé de suspendre certaines liaisons maritimes et ferroviaires avec la Chine continentale, et la France et le Japon se préparent à évacuer leurs ressortissants. Un avion affrété par les Etats-Unis doit décoller mercredi de Wuhan pour rapatrier le personnel consulaire américain présent dans la ville où le virus est apparu, début décembre. En vingt-quatre heures, le bilan communiqué par la commission nationale chinoise de la Santé est passé mardi de 2.835 à 4.515 contaminations en Chine, dont 106 cas mortels (contre 85 lundi), soit un taux de mortalité parmi les cas signalés de 2,3%. Aucun décès lié au nCoV-2019 n'a été signalé hors de Chine, où le virus est présent dans une quinzaine de pays, et cent des 106 décès ont eu lieu dans la seule ville de Wuhan. Recevant mardi à Pékin le directeur général de l'Organisation mondial de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Xi Jinping a insisté sur les mesures prises par son pays pour endiguer l'épidémie. "Ce virus est un diable et nous ne pouvons laisser le diable se cacher", a-t-il dit, selon des propos relayés par la télévision publique chinoise. "La Chine, a-t-il ajouté, renforcera la coopération internationale et salue la participation de l'OMS à la prévention. La Chine est confiante dans sa capacité à remporter la bataille contre ce virus." DES CAS CONFIRMÉS DANS 14 PAYS HORS CHINE L'inquiétude suscitée par le coronavirus et ses probables conséquences pour la deuxième puissance économique mondiale pèse sur les marchés financiers, qui ont vécu lundi leur pire séance depuis octobre tandis que le pétrole tombait à son plus bas niveau depuis trois mois. A ce stade, et après deux réunions des experts indépendants de son comité d'urgence, l'OMS considère que l'épidémie est une urgence en Chine mais pas une urgence de santé publique de portée internationale. Quatorze pays ont fait état de cas confirmés. Le Sri Lanka et l'Allemagne sont les deux derniers pays à être venus s'ajouter à cette liste comprenant aussi la France (3 cas), les Etats-Unis (5), le Canada (1), le Népal (1), la Malaisie (4), la Thaïlande (14), le Vietnam (au moins 2), Singapour (4), la Corée du Sud (4), le Japon (au moins 4), Taiwan (8) et l'Australie (5). Dans la plupart des cas, les personnes concernées revenaient ou arrivaient de Chine. Mais des transmissions entre humains ont été signalées à Taiwan, au Vietnam et en Allemagne, où un homme a contracté le virus après avoir reçu la visite d'une collègue venue de Shanghai et qui avait récemment accueilli chez elle ses parents, originaires de Wuhan. Un cas potentiel de transmission interhumaine est à l'étude au Japon. Il s'agit d'un chauffeur de car qui a été en contact avec un groupe de voyageurs chinois. La ville de Wuhan est toujours en quasi-quarantaine, avec suspension des transports publics et interdiction des rassemblements. Ces mesures, adoptées jeudi dernier, se sont élargies à d'autres villes de la province du Hubei, où des dizaines de millions de personnes sont en confinement. Se livrant à un rare exercice d'autocritique, le maire de Wuhan, Zhou Xianwang, a déclaré lundi sur l'antenne de la chaîne de télévision publique CCTV que la gestion de la crise sanitaire par sa municipalité n'avait pas été optimale et s'est dit prêt à démissionner. Le coronavirus 2019-nCoV a été décelé le 8 décembre dans la région de Wuhan, mais les autorités sanitaires chinoises n'ont commencé à enregistrer les cas qu'à compter du 31 décembre. (avec les bureaux de Reuters; version française Simon Carraud, Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

