La Chine active ses droits de douane sur l'huile de canola canadienne

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Nankin, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 17 janvier 2025 ( AFP / STR )

La Chine applique depuis jeudi des droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits agricoles du Canada, dont l'huile de canola, une mesure qui pourrait avoir un "effet dévastateur" sur le secteur, selon une organisation professionnelle canadienne.

Ces taxes avaient été annoncées début mars par les autorités chinoises. Elles visent à punir Ottawa après la décision du pays nord-américain d'imposer de forts droits de douane sur les véhicules électriques produits en Chine.

Des droits de douane supplémentaires chinois de 100% sont désormais appliqués sur l'huile de colza, les tourteaux d'oléagineux et les pois importés du Canada.

Dans les faits, cette mesure vise principalement le canola, une plante conçue au Canada, apparentée au colza et notamment utilisée pour fabriquer de l'huile de cuisson et des aliments pour animaux. Le pays nord-américain est l'un des principaux producteurs mondiaux et la Chine l'un de ses principaux clients.

Une surtaxe de 25% est également imposée sur les produits aquatiques et la viande de porc.

"Les nouveaux droits de douane imposés par la Chine sur l'huile et le tourteau de canola canadiens auront un effet dévastateur sur les producteurs de canola et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dans un contexte d'incertitude commerciale et géopolitique accrue", a estimé Chris Davison, président du Conseil canadien du canola.

"Nous demandons instamment au gouvernement fédéral de travailler immédiatement avec la Chine afin de résoudre ce problème", a-t-il ajouté.

Le Canada avait annoncé l'an passé imposer des droits de douane supplémentaires de 100% sur les véhicules électriques produits en Chine, ainsi que 25% sur les produits en acier et en aluminium.

Le ministère chinois du Commerce avait estimé début mars que ces taxes "portaient atteinte" aux entreprises chinoises, poussant la Chine à répliquer.

A Pékin, des habitants ont déclaré à l'AFP qu'ils étaient favorables aux mesures de rétorsion chinoises.

"La Chine est devenue suffisamment forte et n'a pas besoin de dépendre des autres pays pour tout", affirme ainsi Zheng Ruitao, âgé d'une trentaine d'années.

"Je m'intéresse un peu à tout cela. Mais cela n'a pas d'impact sur moi personnellement. S'il y a des répercussions, c'est surtout au niveau du pays", estime Song Qing, une autre habitante.

Les relations Ottawa-Pékin sont à couteaux tirés depuis plusieurs années, notamment depuis la crise Huawei et l'arrestation en 2018 de Meng Wanzhou, la directrice financière du groupe privé chinois, suivie de l'incarcération en Chine de deux Canadiens.