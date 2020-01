LA CHINE ACHÈTERA 200 MILLIARDS DE DOLLARS DE BIENS ET SERVICES US SUPPLÉMENTAIRES

WASHINGTON (Reuters) - L'accord commercial de "phase 1" signé mercredi par Washington et Pékin engage la Chine à acheter au moins 200 milliards de dollars de biens et services américains de plus qu'en 2017 au cours des deux prochaines années, montre le texte de l'accord.

Selon les statistiques américaines, la Chine a acheté en 2017 aux Etats-Unis, avant le début de la guerre commerciale entre les deux puissances, 130 milliards de dollars de biens et 56 milliards de dollars de services.

Selon l'accord signé à la Maison blanche, Pékin achètera 32,9 milliards de dollars de produits manufacturés américains supplémentaires en 2020, 44,8 milliards en 2021, soit un total de 77,7 milliards de dollars.

La Chine augmentera aussi de 37,6 milliards de dollars ses achats de services américains sur cette même période, de 52,4 milliards ses achats de ressources énergétiques, et de 32 milliards ses achats de produits agricoles.

