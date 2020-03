« La Chine a combattu ce virus à un prix très élevé »

L'épidémie de coronavirus Sars 2 ne devait provoquer qu'un court arrêt-maladie de la Chine, qui plus est durant une période habituelle de relâche, les vacances nationales du Nouvel An chinois. Mais après plus d'un mois de lutte drastique contre l'épidémie, ayant imposé des restrictions de mobilité à plus de 750 millions de Chinois, la reprise de l'usine du monde est beaucoup plus lente que prévu. Maintenant que le virus provoque une pandémie sur plusieurs continents, les marchés financiers s'affolent.Lire aussi Coronavirus : « La Chine a franchi le pic de l'épidémie »Psychose ? Pas pour Lawrence Lau, professeur d'économie à l'Université chinoise de Hongkong et vice-président du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux. L'économiste, qui conseille la Chine sur sa politique pour le commerce extérieur, estime que la pandémie aura un impact de long terme. Selon lui, elle ne pourra pas être « soignée » à coups de baisse des taux d'intérêt, mais seulement par d'ambitieux plans de relance.Le Point : Certains analystes prédisent que la croissance chinoise sera négative au premier trimestre. Est-ce que la situation économique est si mauvaise que cela en Chine ?Lawrence Lau : Je ne pense pas que la croissance chinoise sera négative, mais elle ne sera pas très élevée, s'il y en a une. Et même si elle repart très vite, l'épidémie pourrait avoir un impact d'assez long terme. Les gens ne retourneront pas aux...