La Chambre vote une résolution pour brider l'action militaire de Trump contre l'Iran

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a adopté jeudi une résolution pour limiter le pouvoir de Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l'Iran. Il s'agit d'un texte largement symbolique mais embarrassant pour le président américain. Exhortant Donald Trump à « mettre fin » à toute action militaire contre l'Iran faute d'accord du Congrès, la résolution a été adoptée par 224 voix pour, et 194 contre.Il semble plus difficile qu'un tel texte soit voté à son tour au Sénat, contrôlé par des républicains soutenant largement Donald Trump. Mais, fait marquant, trois républicains ont toutefois soutenu la résolution à la Chambre, malgré les appels de Donald Trump à faire bloc contre.« Protéger les Américains »Prenant soin de souligner que la résolution « ne critique pas le président », Matt Gaetz, d'ordinaire grand défenseur de Donald Trump, a expliqué son vote en se disant contre une « nouvelle guerre éternelle au Moyen-Orient ».La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a affirmé qu'avec ce vote, le Congrès respectait « son devoir de protéger les Américains ». « Je n'ai pas l'obligation » de solliciter le Congrès avant d'ordonner d'éventuelles nouvelles frappes, s'était plus tôt indigné le milliardaire depuis la Maison Blanche. VIDÉO. L'Iran tire des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains Les démocrates ne décolèrent pas depuis la frappe américaine qui a tué un puissant général iranien, Qassem Soleimani, la semaine dernière, suivie de frappes de missiles iraniens mercredi sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Nancy Pelosi accuse Donald Trump d'avoir, pour éliminer Soleimani, mené une opération « disproportionnée et provocatrice » sans « consulter le Congrès », seul habilité à déclarer la guerre selon la Constitution.Le texte sera examiné au SénatLes regards se tournent ...