La Chambre des Lords appelle à réformer la Banque d'Angleterre

La Chambre des Lords a appelé lundi à réformer la Banque d'Angleterre (BoE) et notamment à revoir sa gouvernance et son processus de nominations après ce qu'elle considère comme un échec à maîtriser l'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7.

( AFP / DANIEL LEAL )

La BoE a longtemps fait preuve de "complaisance" à l'égard de l'inflation et ces "erreurs de politique monétaire reflétaient un manque de diversité de points de vue au sein de la Banque d'Angleterre", affirme le comité des affaires économiques de la chambre haute du Parlement britannique.

Au sein du Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE aurait ainsi prévalu entre 2020 et 2021 "une unanimité de points de vue" considérant que l'inflation supérieure à l'objectif de 2% était un phénomène "transitoire" lié au retour à l'activité après la pandémie de Covid-19 et à la crise des prix de l'énergie.

L'institution monétaire aurait ainsi tardé à relever les taux car elle s'appuyait sur des modèles de prévisions "inadéquats".

"La Banque doit faire davantage pour favoriser la diversité des points de vue" -- en incluant des membres issus "d'horizons et de perspectives économiques différents" -- conseille le rapport.

Il note que trois des quatre sous-gouverneurs actuels du MPC ont travaillé auparavant pour le Trésor britannique et que celui-ci joue un rôle central dans le processus de nomination des membres les plus importants.

Le texte appelle le Trésor à restreindre le mandat de la BoE afin de privilégier ses objectifs premiers et de préserver son indépendance de l'agenda gouvernemental.

La semaine dernière, le chancelier Jeremy Hunt a retiré le changement climatique d'une liste de quatre priorités clés dans une lettre de mission adressée au comité de la Banque d'Angleterre chargé de la stabilité financière (FPC).

En plus d'un examen sur les capacités de prévisions de la BoE déjà prévu, le rapport recommande également que le Parlement procède tous les cinq ans à un "examen global" du mandat, des performances et des opérations de la banque centrale.

Atteindre la cible de 2% d'inflation fixée par la BoE nécessitera "un dur travail" a répété de son côté son gouverneur Andrew Bailey dans un entretien lundi au site du quotidien local de Newscastle, ChronicleLive.

Si la majorité de sa baisse récente est attribuable au déclin des prix de l'énergie, "le reste doit être fait par la politique, et la politique monétaire", indique M. Bailey.