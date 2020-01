La CGT et Solidaires appellent à poursuivre la mobilisation

La CGT et Solidaires ont appelé samedi dans deux communiqués distincts à poursuivre la mobilisation les 14, 15 et 16 janvier prochains, après l'annonce du retrait de l'âge pivot du projet de loi par le gouvernement.

La CGT estime que "le gouvernement vient de confirmer aux organisations syndicales le maintien de son projet de loi en l'état", dans le courrier du Premier ministre, et se déclare "plus que jamais déterminée à obtenir le retrait du texte".

Pour le syndicat, fer de lance du mouvement de grève entamé le 5 décembre, "le débat sur l'âge pivot (retiré par le gouvernement samedi) n'est que de l'enfumage dans le but d'obtenir l'adhésion de certains syndicats". La centrale "appelle les salariés, chômeurs, retraités et jeunes à participer massivement aux grèves et manifestations prévues dès la semaine prochaine".

Pour Solidaire, le retrait des 64 ans "est d'abord une manoeuvre", puisqu'"il reste une référence et l'âge d'équilibre est maintenu dans le projet de loi".

"Le gouvernement fait mine de donner la main aux partenaires sociaux jusqu'en avril", avec la conférence de financement qui doit élaborer des propositions alternatives, "mais il la garde en dernière analyse" et "il prévoit d'agir par ordonnances".

Solidaires comme la CGT rappellent le précédent de la négociation sur l'assurance chômage, où le gouvernement avait repris la main faute d'accord entre les partenaires sociaux.

"Les journées des 14, 15 et 16 janvier proposées par l'intersyndicale" seront l'occasion "renforcer encore la grève reconductible et les manifestations", conclut Solidaires.