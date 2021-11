La CGT déplore une "une très forte colère salariale" chez les cadres, ingénieurs et techniciens

Deux sondages réalisés par Viavoice pour l'Ugict-CGT révèlent que les cadres, techniciens et salariés des professions intermédiaires considèrent que leur rémunération n'est "pas en adéquation" avec leur travail.

(Illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La majorité des cadres, ingénieurs, techniciens et salariés des professions intermédiaires estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés pour ce qu'ils font , elon deux sondages réalisés par Viavoice pour l'Ugict-CGT, le syndicat des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. Ces deux enquêtes montrent " une très forte colère salariale" , a commenté Sophie Binet, cosecrétaire générale de l'Ugict-CGT, mardi 23 novembre lors d'une visioconférence de presse.

Parmi les techniciens et professions intermédiaires, près de sept salariés sur dix jugent que leur rémunération ne rend pas justice à leur "implication" (73%) et à leur "charge de travail" (66%). Près de six sur dix estiment que leur rémunération ne correspond pas à leurs "responsabilités" (61%), leur "qualification" (59%) et leur "temps de travail réel" (58%).

Les cadres partagent, dans une moindre mesure, ces constats. Pour la majorité d'entre eux, leur rémunération est "en inadéquation" avec leur "implication" (57%) , leur "charge de travail" (54%), leur "temps de travail réel" (52%) et leur "qualification" (50%). En revanche, la moitié des cadres évaluent que leur rémunération correspond à leur niveau de responsabilités (50%).

Quelle que soit leur catégorie, la plupart de ces salariés critiquent "le système d'évaluation individuelle" appliqué dans leur entreprise ou administration. Près de sept techniciens ou salariés des professions intermédiaires sur dix considèrent que ce système ne reconnaît pas leur travail (68%), tandis que plus de six sur dix estiment qu'il n'est pas transparent (62%). Chez les cadres, près de six salariés sur dix trouvent que ce système n'est pas transparent (58%), ni "fondé sur de bons critères" (62%).

Interrogés sur leur charge de travail, six salariés de ces professions sur dix déclarent qu'elle "a augmenté" depuis début 2020 (57% des cadres, 62% des professions techniciennes et intermédiaires).

Questionnés sur l'aménagement des espaces de travail, plus de la moitié des cadres se disent contre "la disparition des bureaux attitrés", avec la mise en place du flex office (55%). Et près de six cadres sur dix jugent que le télétravail n'est pas suffisamment encadré en France (56%).

* Ces deux sondages ont été réalisés en ligne du 21 au 28 octobre, l'un auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population des professions techniciennes et intermédiaires travaillant en France métropolitaine, l'autre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population des cadres travaillant également en France métropolitaine.