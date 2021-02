La CGT dans la rue pour défendre l'emploi et la relocalisation industrielle

Le syndicat, qui espère un "printemps social", veut que "des actes clairs, nets, précis, politiques se fassent pour empêcher le développement de la pauvreté".

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez participe à une mobilisation devant le site de Sanofi de Vitry-sur-Seine, le 4 février 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La CGT organise ce jeudi 4 février avec la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse une journée de mobilisation interprofessionnelle, sans nourrir d'illusions sur l'ampleur de la participation à l'heure d'un possible confinement. Une manifestation reliera à Paris la place de la République à celle de la Nation, à partir de 14 heures.

"Ce jeudi, nous affirmons, aux niveaux national et interprofessionnel, qu'il est impossible de mettre de côté les luttes actuelles pour l'emploi et l'amélioration des conditions de travail au nom d'une pseudo-unité nationale contre le Covid-19", affirme dans L'Humanité le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Le ministre de l'Economie "Bruno Le Maire nous dit que ce n'est pas le moment de faire un printemps social. Au contraire", ajoute-t-il.

La précédente journée de ce type, le 17 septembre, avait réuni quelque 42.500 participants selon le ministère de l'Intérieur. A Paris, 10.000 personnes selon les organisateurs et 4.800 selon la police avaient défilé dans le calme.

Relocalisation industrielle et partage du temps de travail

Mot d'ordre de cette journée de mobilisation : la défense de l'emploi et des services publics, alors que "pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d'emplois, de fermetures d'entreprises ou restructurations et réductions de services", soulignent les organisateurs dans un communiqué.

La CGT et ses partenaires demandent notamment une politique de "relocalisation industrielle", le partage du temps de travail, le "développement des services publics", l'interdiction des licenciements dans les entreprises bénéficiant d'aides publiques "surtout lorsqu'elles continuent à dégager des profits", détaille auprès de l'AFP Céline Verzeletti, dirigeante confédérale de la CGT.

Parmi les exemples les plus saillants de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) récemment annoncés, celui de Sanofi, où 364 emplois doivent être supprimés au sein de l'entité Sanofi-Aventis Recherche et Développement, selon les syndicats. Philippe Martinez s'est rendu jeudi matin devant le site du groupe à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour apporter son soutien aux salariés, arborant une blouse dénonçant "Sanofric". Il a demandé "que des actes clairs, nets, précis, politiques se fassent pour empêcher le développement de la pauvreté". Un rassemblement est aussi organisé devant le siège du groupe à Paris à partir de 11 heures, avec la présence annoncée du député LFI François Ruffin.

165 initiatives prévues

Au total, plus de 165 initiatives sont prévues, rassemblements, manifestations, bureaux d'embauche, selon Mme Verzeletti. "Ca ne sera pas une journée qui pourra être massive", concède-t-elle. Certaines fédérations départementales ont renoncé à organiser des défilés, anticipant une faible participation alors que la perspective d'un troisième confinement est dans toutes les têtes. De leur côté, la SNCF et la RATP ont dit s'attendre à un trafic normal jeudi sur leurs réseaux.

La crainte de violences, comme celles qui ont émaillé les manifestations contre la loi sécurité globale, peut aussi rebuter les participants. Selon Mme Verzeletti, un appel a été lancé auprès des organisations pour étoffer le service d'ordre de la manifestation et permettre à chacun de défiler "sans être violenté et sans être interpellé".

Sollicitée pour se joindre au mouvement, Force ouvrière a décliné. "Je ne suis pas convaincu que les conditions soient réunies aujourd'hui" pour une mobilisation d'ampleur, a souligné auprès de l'AFP son secrétaire général, Yves Veyrier. Qu'à cela ne tienne, "on ne pouvait pas ne rien faire", dit Mme Verzeletti.

"Recréer une dynamique de lutte"

Pour la dirigeante syndicale, l'enjeu est de "recréer une dynamique (...) de lutte et de mobilisation", de retisser du lien avec les représentants syndicaux et les salariés, en espérant que cela fasse "boule de neige" et débouche sur une mobilisation d'ampleur à l'heure de la levée des restrictions sanitaires.

Le mois de janvier a été ponctué de plusieurs mobilisations sectorielles, avec un certain succès selon les syndicats : professionnels de santé le 21, de l'Education nationale le 26, du secteur de l'énergie le 28.

Après la "sidération" des derniers mois, Mme Verzeletti se dit "persuadée qu'il y aura de fortes mobilisations" quand on aura retrouvé "la liberté d'agir et de circuler". "Ce qu'on peut gagner (avec la journée de jeudi) c'est un déconfinement des colères", juge dans Libération Simon Duteil, porte-parole de Solidaires.