« La Centrafrique ne peut pas se payer le luxe d'une nouvelle transition »

Pour Mankeur Ndiaye, le chef de la Minusca, il faut absolument que les élections prévues fin 2020 se tiennent dans les délais constitutionnels.

Le mandat de la Minusca, la mission des Nations unies en Centrafrique, a été renouvelé et élargi, vendredi 15 novembre à l'ONU : sa force de 13 000 soldats et policiers sera chargée de veiller au bon déroulement des élections prévues en décembre 2020. Entretien avec le Sénégalais Mankeur Ndiaye, chef de la Minusca.

Vous aviez demandé au Conseil de sécurité d'élargir le mandat de la Minusca, il vous a suivi et a confié à la force un mandat d'assistance à la coordination électorale. C'est un signe de confiance encourageant pour vous ?

Oui, car le Conseil a voté la résolution 2499 à l'unanimité, alors que l'an dernier il y avait deux abstentions. Il faut se féliciter dès que le Conseil parle d'une même voix sur les questions de maintien de la paix. C'est une demande conjointe que nous avons faite avec le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. Nous avons rappelé comment la Minusca a joué un rôle décisif dans les dernières élections générales de 2015-2016. Le soutien logistique et la sécurisation des élections sont fondamentaux pour le succès des élections.

Quels défis subsistent quant à la tenue du scrutin ?

L'élargissement du mandat implique bien sûr plus de ressources financières - j'espère que nous les obtiendrons. Et il y a également la question du financement des élections. Le budget avoisine les 50 millions de dollars [environ 45 millions d'euros] : 17 millions ont déjà été réunis, grâce aux contributions de l'Union européenne et du gouvernement, mais il reste un manque important à combler. Le président Touadéra sollicite ses soutiens et j'espère vraiment que le budget sera vite confirmé, afin que les élections puissent se dérouler dans des conditions de sérénité et de transparence absolue.

