La célébration polémique de Coulibaly
Un concours à qui sera le plus stupide lancé à Monaco ? Visiblement la suspension de quatre matchs de Paris Brunner par la Commission de discipline de la LFP pour sa célébration polémique en septembre face à Strasbourg (1-1) n’a pas refroidi Mamadou Coulibaly. L’ailier monégasque a lui aussi mimé un égorgement au moment de célébrer son but face au Mans .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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