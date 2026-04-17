La célébration des Strasbourgeois tourne mal
La célébration de trop. Vainqueurs face à Mayence après une remontée spectaculaire, les Strasbourgeois ont laissé exploser leur joie à la Meinau. Un peu trop même, puisqu’au coup de sifflet final, Martial Godo, passeur décisif, a célébré la qualification en posant son maillot sur le poteau de corner devant le parcage des Allemands.
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