La Catalogne imprègne les législatives espagnoles

On savait que le conflit catalan allait conditionner les législatives de ce dimanche en Espagne, les quatrièmes en quatre ans. Mais la plupart des gens, médias et classe politique compris, ignoraient que l'ombre portée du défi séparatiste de cette région rebelle allait laisser une empreinte aussi forte sur les résultats d'un scrutin qui fait de l'Espagne un pays encore plus ingouvernable qu'auparavant. Plus concrètement, les violences provoquées en Catalogne en octobre après le verdict du Tribunal suprême (prison de neuf à treize années pour neuf leaders sécessionnistes) semblent avoir, de l'avis général, influencé considérablement un électorat à la fois lassé et de plus en plus polarisé.À preuve, la débâcle du parti libéral Ciudadanos qui se réclamait de En marche !, (chute de 57 à 10 sièges) et dont le leader Albert Rivera a été forcé à la démission : leur volatil électorat n'a guère apprécié leurs positions de girouette, tantôt en faveur d'une modération et d'une possible alliance avec les socialistes, tantôt en lançant des coups d'?il à l'extrême droite en s'alignant sur les positions le plus radicales vis-à-vis de la Catalogne. Celui en qui certains voyaient l'an dernier la graine d'un Macron espagnol, Albert Rivera, a été jusqu'à exiger la mise hors la loi des partis séparatistes catalans.Poussée de VoxLes conservateurs du Parti populaire, qui gagnent 22 sièges et consolident leur deuxième place, recueillent...