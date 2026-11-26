La cascade d'élections qui pourrait changer le visage de l'Europe

Des drapeaux européens devant la Commission européenne, à Bruxelles, le 16 novembre 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

À quoi ressemblera l'Europe de demain ? Et si 2027 la faisait vaciller ? Un calendrier électoral inédit, avec la France en tête d'affiche, pourrait profondément changer la physionomie de l'Union européenne, et gripper ses rouages.

Jamais l'UE n'a connu une telle séquence politique.

Au cours des prochains mois, quatre des cinq plus grands pays du bloc renouvelleront leurs dirigeants, lors de scrutins marqués par une poussée des forces eurosceptiques -- méfiantes à l'égard de Bruxelles et soucieuses de donner davantage de pouvoir aux Etats membres.

L'échéance la plus décisive se jouera en France, où l'extrême droite de Marine Le Pen caracole en tête des sondages.

"Ce que l'on risque, c'est le blocage" de la machine européenne, résume un diplomate à Bruxelles.

L'ère Sanchez

Cette cascade d'élections débute en Espagne, dimanche.

Marqué par des débats acerbes sur l'immigration et l'accès au logement, le scrutin pourrait sonner le glas de l'ère Pedro Sanchez.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à près de Madrid, le 15 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Au pouvoir depuis plus de huit ans, le Premier ministre espagnol est l'un des tout derniers dirigeants socialistes du bloc, à contre-courant de ses pairs, en particulier sur les questions migratoires ou de défense.

La majorité des sondages le donnent perdant face à son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo. Et pour la première fois depuis l'ère franquiste, le parti d'extrême droite Vox pourrait participer au gouvernement.

En 2027, on votera aussi en Estonie, ce pays balte secoué par des tentatives répétées de sabotage par la Russie.

Mais également en Grèce, en Finlande ou en Slovaquie, où le Premier ministre Robert Fico entretient des liens ambigus avec le Kremlin.

Tous les projecteurs seront ensuite braqués sur l'Italie, où la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni est concurrencée sur sa droite par un candidat anti-migrants, opposé à l'aide à l'Ukraine: l'ex-général Roberto Vannacci.

Les législatives polonaises, théâtre d'un nouveau bras de fer entre le camp du libéral Donald Tusk et celui du nationaliste Karol Nawrocki, suscitent aussi un grand intérêt.

En jeu: deux visions irréconciliables de l'Europe, à l'image des tensions spectaculaires autour du Tribunal constitutionnel polonais, à l'automne.

Changement radical

Mais aucun scrutin ne préoccupe autant Bruxelles que l'élection présidentielle française.

Marine Le Pen, à Paris, le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Favorite dans la course à l'Élysée, Marine Le Pen promet pour l'Europe l'exact opposé de la vision défendue par Emmanuel Macron depuis dix ans, lui qui avait célébré ses deux victoires présidentielles au son de l'"Hymne à la joie".

Exit l'élargissement du bloc, finie l'aide financière à Kiev.

La candidate du Rassemblement national s'est rendue dans la capitale belge il y a quelques semaines pour porter ce message, s'engageant à reléguer la Commission européenne d'Ursula von der Leyen à un "rôle de secrétariat, au service des nations". Et à réduire drastiquement la contribution française au budget européen.

"Ses propositions constitueraient un changement de cap radical, susceptible de placer la France en conflit ouvert avec les institutions européennes", estime Célia Belin, experte du Conseil européen pour les relations internationales.

Les nuits de sommets

Au sommet des institutions européennes, on ose à peine imaginer à quoi pourrait ressembler l'UE avec l'extrême droite au pouvoir à Paris -- d'autant que le contact avec Marine Le Pen n'a jamais vraiment été établi.

Comment se passeront les discussions des 27 les soirs de sommets ?

Faut-il s'attendre à des réunions ingouvernables, à une mise à l'arrêt de la machine européenne ? Que deviendrait le couple franco-allemand, pilier historique de la construction européenne, avec un Friedrich Merz déjà affaibli à Berlin ?

Ursula von der Leyen elle-même pourrait-elle en faire les frais ?

À Bruxelles, certains imaginent déjà le pire.

D'autres relativisent la portée des déclarations de Marine Le Pen, assurant que la candidate n'aura d'autre choix que de jouer le jeu européen, si elle accède au pouvoir.

"Tout ne doit pas nécessairement être perçu comme une catastrophe", assure un autre diplomate européen. "S'il y a un vide, d'autres pays s'empresseront de le combler", prédit-il.

Certains appellent encore à être très prudents avec les sondages, dans une époque sujette à tant de crises et de soubresauts. Et si les forces eurosceptiques échouaient finalement à convertir leur dynamique en succès dans les urnes ?

Inquiets ou prudents, résignés ou interdits. Tous reconnaissent l'importance de rendre l'UE plus résistante aux secousses électorales à venir. En négociant d'arrache-pied pour adopter le prochain budget européen. Ou en cherchant à valider des fonds pour l'Ukraine pour toute l'année 2027.

On ne sait jamais.