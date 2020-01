La "Capitale africaine de la culture" déplacée à Rabat au pied levé

C'est en faisant valoir que les infrastructures de Rabat étaient plus adaptées que les autorités marocaines ont décidé de faire de Rabat la "capitale africaine de la culture" de cette année si l'on en croit un responsable qui a requis l'anonymat. auprès de l'AFP. "J'ai le triste regret de vous annoncer qu'il a été décidé, pour des raisons incompréhensibles, et après plusieurs mois de préparation intense, que la ville ocre se désisterait au profit de Rabat", a pour sa part commenté le président honoraire du comité "Marrakech 2020", le peintre marocain Mahi Binebine, sur sa page Facebook.Lire aussi Me Mustapha Zine : « Le Maroc détient une vraie tradition golfique »Lire aussi Art contemporain : les femmes jugent leur biennale de RabatL'artiste avait participé la semaine dernière à Paris à la présentation officielle de l'événement par l'organisation panafricaine "Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique" (CGLU Afrique), à l'origine du projet. Le lancement des festivités "Marrakech 2020", qui devaient débuter le 31 janvier par une grande cavalcade de rue, est reporté à une date indéterminée car "à Rabat, rien n'est prêt", a indiqué la source jointe par l'AFP.Lire aussi "L'Afrique n'est plus un projet pour demain, c'est une réalité d'aujourd'hui"

Colère royale après une visite de chantiersLe Comité d'organisation affilié au CGLU Afrique a reçu lundi une lettre officielle demandant de délocaliser l'événement...