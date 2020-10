La candidate de Trump à la Cour suprême reste floue sur l'avortement

La juge Amy Coney Barrett devant le Sénat américian à Washington le 13 octobre 2020 ( POOL / Drew Angerer )

La magistrate Amy Coney Barrett, choisie par Donald Trump pour entrer à la Cour suprême, a juré mardi tenir sa foi à l'écart de son travail de juge, mais a refusé de livrer son opinion sur l'arrêt ayant légalisé le droit des femmes à avorter aux Etats-Unis.

Au contraire, elle a laissé entendre, devant les sénateurs chargés de confirmer sa nomination, que cette décision de 1973, intitulée Roe V. Wade, n'était pas gravée dans le marbre.

"Roe n'est pas un superprécédent", a-t-elle déclaré, en le distinguant d'autres décisions passées qui ne font plus l'objet d'aucune contestation. "Ça ne veut pas dire qu'il doive être annulé", a toutefois pris soin d'ajouter la magistrate de 48 ans, opposée à titre personnel à l'avortement.

Donald Trump l'a désignée le 26 septembre pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée huit jours plus tôt et mise sur la majorité républicaine au Sénat pour valider son choix avant l'élection du 3 novembre.

Après une première journée consacrée à des déclarations générales, la chambre haute du Congrès a tenu mardi une séance marathon de questions-réponses qui, tout en restant courtoise, a une nouvelle fois illustré les profondes divisions suscitées par sa candidature.

Comme la veille, les élus républicains de la commission judiciaire du Sénat ont dépeint une juge "brillante", "qualifiée", une "femme exceptionnelle".

Mais les sénateurs démocrates ont laissé entendre qu'elle avait été mise en orbite par de riches lobbies conservateurs afin de promouvoir leurs objectifs. Cette audition "est un théâtre de marionnettes" et "des forces externes tirent les ficelles", a ainsi estimé Sheldon Whitehouse.

La juge Barrett a martelé son indépendance, répétant à plusieurs reprises "ne pas avoir d'objectifs" politiques. "Je n'ai fait de promesses à personne", "mon boss c'est l'Etat de droit", a-t-elle encore juré.

"Notre foi est importante pour nous", a-t-elle poursuivi, en mentionnant son mari et ses sept enfants, dont deux adoptés originaires d'Haïti et un petit dernier atteint de trisomie 21. "Mais ce sont mes choix", et "je n'ai jamais essayé de les imposer" aux autres, a-t-elle assuré.

Pressée par plusieurs sénateurs démocrates de donner son opinion sur l'arrêt ayant légalisé le droit des femmes à avorter, elle a toutefois botté en touche. "Que je dise que je l'aime ou que le déteste, cela va envoyer un signal alors que des recours sont pendants", a justifié la magistrate, avant de se dérober de la même manière sur le sujet des armes à feu, ou la légalisation du mariage homosexuel.

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein à Washington le 13 octobre 2020 ( POOL / Drew Angerer )

La doyenne démocrate au Sénat a jugé "inquiétant de ne pas avoir de réponse claire", mais s'est gardée de renouveler les critiques qu'elle avait émises il y a trois ans lors d'une première audition de Mme Barrett.

"Le dogme religieux vit bruyamment en vous", avait alors lancé Dianne Feinstein, mais la formule s'était retournée contre elle et avait accru l'aura de la juge dans les milieux chrétiens traditionalistes.

Dans un pays où un quart de la population est athée ou sans religion, le rival de Donald Trump, Joe Biden, avait intimé à ses troupes de ne pas s'avancer sur ce terrain miné.

A la place, les démocrates ont pris un autre angle d'attaque: la loi emblématique de l'ex-président Barack Obama sur l'assurance santé.

Les républicains ont multiplié les tentatives pour annuler "l'Obamacare" et un de leurs recours doit être examiné en novembre à la Cour suprême. Si la juge Barrett, qui a dans le passé critiqué cette loi, est confirmée d'ici là, des millions d'Américains risquent de perdre leur couverture maladie, ont assuré les élus d'opposition.

"Je ne suis pas hostile" à cette loi, ni "en mission pour la détruire", a-t-elle rétorqué mardi.

La juge Amy Coney Barrett à la Maison Blanche lors de sa nomination par le président américain Donald Trump à la Cour suprême, le 26 septembre 2020 à Washington ( AFP / Olivier DOULIERY )

Plus largement, elle a dit n'avoir pris "aucun engagement" avec la Maison Blanche ou le Sénat sur la manière dont elle trancherait les dossiers sensibles, y compris de possibles litiges post-élections.

"Je ne me laisserai pas utiliser comme pion dans cette élection", a-t-elle déclaré.

Son interrogatoire doit se poursuivre jusqu'à jeudi et le vote final du Sénat devrait, sauf surprise, se tenir à la fin octobre.

Si la juge Barrett est confirmée, le temple du droit comptera six juges conservateurs sur neuf, une solide majorité qui pourrait faire perdurer l'impact de Donald Trump sur les Etats-Unis au delà de sa (ou ses) présidence(s).

