La CAN tous les quatre ans, la dernière idée d'Infantino

Gianni Infantino, lors d'un séminaire organisé au Maroc, a conseillé à la Confédération Africaine de Football (CAF) de réfléchir à organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans, en avançant arguments économiques (beaucoup) et sportifs (un peu), afin de rendre la compétition plus attractive. Déjà, les premières oppositions se font entendre.

L'argument économique d'Infantino

Dussuyer : " Ça risque de passer

" Ce président d'une fédération africaine, qui avait fait le déplacement le week-end dernier à Salé, pour assister à ce séminaire, n'a pas regretté son voyage. Depuis la prise de parole d'Infantino, le grand public n'a retenu que cette proposition de changer le calendrier de la principale compétition (et source de revenus) de la Confédération Africaine de Football. "", souligne l'ancien buteur des Lions Indomptables camerounais Patrick Mboma, présent au Maroc.La CAN est, avec la Gold Cup (CONCAFAF), le dernier tournoi continental à se jouer tous les deux ans. Le président de la FIFA, qui sait de quoi il parle quand il s'agit d'oseille, a rappelé que la CAN générait vingt fois moins de revenus que l'Euro, et que la rareté - c'est-à-dire une phase finale disputée tous les quatre ans - la rendrait "". La suggestion de l'Italo-suisse n'a pourtant pas fait bondir de joie les acteurs du football africain. ", poursuit Mboma.