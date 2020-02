La CAN tous les 4 ans : Samuel Eto'o dit non !

Voilà plusieurs jours que la polémique enfle. Depuis que le président de la Fédération internationale (Fifa), Gianni Infantino, a préconisé que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) soit désormais organisée tous les quatre ans, au lieu de deux ans, les sportifs africains se lèvent pour faire entendre sérieusement leur voix. Il y a d'abord eu Didier Drogba qui s'est prononcé favorablement pour la proposition. Une position qui tranche avec celle de Samuel Eto'o. L'ancien international camerounais et quadruple joueur africain de l'année s'est clairement positionné contre : « Je n'accepte pas ce qu'il a dit », a-t-il calmement lancé dimanche dans l'émission Le Débat africain sur RFI. « Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les quatre ans ? Je crois que c'est plutôt celui des Européens. Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang. La Fifa défend l'intérêt des clubs européens », analyse Eto'o. En réalité, cela fait de longs mois que le torchon brûle en coulisse entre la CAF et l'instance mondiale du ballon rond.Lire aussi La CAN tous les 4 ans : pour Drogba, cela peut être « une bonne chose »Eto'o étrille le projet de Gianni InfantinoS'exprimant lors d'un séminaire continental à Rabat, au Maroc, Gianni Infantino avait jugé insuffisants les « progrès » des dernières décennies pour accroître la compétitivité du football africain à l'échelle...