La CAN 2025 attribuée au Maroc, l’édition 2027 au trio Kenya-Tanzanie-Ouganda

Deux pour le prix d’une.

Avec ses stades, ses infrastructures et les événements qu’elles a déjà organisées dans le passé, le Maroc avait tout pour plaire à la Confédération africaine, qui devait attribuer le pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Surtout, le Royaume n’avait tout simplement pas de concurrence. Mardi, l’Algérie, qui pouvait largement faire de l’ombre à son voisin, a renoncé à concourir pour organiser les compétitions de 2025 et 2027. Avant ça, le duo Bénin-Nigéria avait aussi jeté l’éponge avant que ce ne soit au tour de la Zambie ce mercredi, ce qui a offert sur un plateau le privilège au Maroc. En 2025, alors que l’évènement devrait avoir lieu en juin et en juillet, le pays accueillera sa deuxième CAN après celle de 1988, laquelle devait initialement avoir lieu… En Zambie. Après la Coupe d’Afrique des nations de futsal en 2020, la CAN féminine en 2022 ou encore plusieurs éditions de la Coupe du Monde des clubs, le Maroc plait décidément beaucoup aux instances continentale et mondiale. De plus, le Maroc place ses pions en vue de la candidature pour la co-organisation de la Coupe du monde 2030 en compagnie de l’Espagne et du Portugal.…

ARL pour SOFOOT.com