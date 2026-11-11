La campagne présidentielle s'invite aux commémorations pour le dernier 11-Novembre de Macron

Le président Emmanuel Macron dépose une garbe de fleurs lors des commémorations du 11 novembre, à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918, le 11 novembre 2026 sur les Champs-Elysées à Paris ( POOL / Teresa Suarez )

À moins de six mois de la présidentielle, les commémorations du 11-Novembre ont pris une teinte politique. Emmanuel Macron a présidé mercredi sa dernière cérémonie à Paris tandis que les candidats à sa succession ont affiché leurs positions.

Marine Le Pen (RN), favorite des sondages, a ainsi martelé un message d'"unité", tandis que l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, en meeting dans la Creuse, a promis de ne se laisser entraîner "dans aucune guerre" s'il est élu.

Emmanuel Macron a lui commémoré l'anniversaire de l'Armistice de 1918 à Paris pour la dixième et dernière fois en tant que chef de l'État.

Il s'est d'abord rendu en bas des Champs-Élysées, où il a été accueilli par le Premier ministre Sébastien Lecornu, pour déposer une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, surnommé "le Père la Victoire" pour son rôle décisif dans la Première Guerre mondiale.

Le chef de l'Etat a rendu honneur au drapeau et passé en revue les troupes avant de raviver la flamme du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.

L'air solennel et la veste décorée d'un bleuet, symbole en hommage aux Morts pour la France, il a écouté les noms des cinq soldats morts en service en 2026.

11-Novembre à l'école

Emmanuel Macron a exprimé d'un ton ému son "immense fierté" d'être " là où je suis" depuis dix ans et défendu l'importance du 11-Novembre, "un repère" et "une nécessité".

En pleine mobilisation lycéenne, l'instauration à l'école d'une cérémonie annuelle a suscité une polémique.

Des syndicats enseignants ont dénoncé un risque de "militarisation" des établissements scolaires et critiqué le fait que des élus et militaires puissent y participer.

"Je tiens à affirmer ici que la mémoire du 11-Novembre a sa place dans toutes les écoles de la République", leur a répondu Emmanuel Macron.

Sébastien Lecornu, qui s'exprimait lors d'une cérémonie dans sa commune de Vernon (Eure), a défendu lui aussi ce "temps de concorde, de souvenir et de reconnaissance".

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, assistent aux commémorations du 11 novembre, le 11 novembre 2026 à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Francois LO PRESTI )

Marine Le Pen, comme à son habitude dans son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), a elle aussi fait référence à la transmission de la mémoire.

"On ne forme pas des citoyens éclairés (...) quand ceux-ci ignorent l'Histoire et tout particulièrement leur histoire propre", a-t-elle dit.

Ces commémorations doivent rappeler que, "dans les pires heures que traverse la patrie, il n'y a pas d'autre voie pour le salut du peuple que la lucidité, la volonté et l'unité", a lancé la prétendante à l'Elysée.

Le candidat Horizons Edouard Philippe a lui défendu une France "éternelle, diverse, puissante, fière". "Le sang versé pour la France, son indépendance, son idéal, n'a qu'une seule et même couleur."

"Pacifique" mais "pas naïf"

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est lui rendu dans la Creuse, devant le monument aux morts pacifiste de Gentioux.

Le leader de LFI a défendu son appel à un référendum de la population du Donbass, région ukrainienne en grande partie occupée par la Russie, en cas de concessions territoriales pour mettre fin à l'invasion russe.

"Il faut que la Russie évacue l'Ukraine où elle n'a rien à faire", a assuré le candidat, tout en réaffirmant que pour modifier une frontière, "il faut demander aux populations leur avis".

Le tribun a conclu sa journée en réunissant 3.000 personnes, selon les organisateurs, pour un "discours sur la paix" à La Souterraine.

Se disant "pacifique" mais "pas naïf", M. Mélenchon, souvent accusé d'être aligné avec l'argumentaire du Kremlin, a déroulé sa vision d'une politique étrangère non interventionniste et "non alignée".

"Si vous m'élisez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous ne soyons entraînés dans aucune guerre", a-t-il dit.

Jean-Luc Mélenchon, qui entretient des relations tendues avec les médias, s'est plaint de devoir passer chaque jour "quelques heures à rectifier les bobards qui me sont attribués", notamment sur l'Ukraine.

"Vous savez que ce sont des menteurs", a-t-il affirmé en recommandant à ses soutiens de se méfier "chaque fois qu'on vous dit que j'ai dit quelque chose qui vous paraît extravagant, parce que, la plupart du temps, ce n'est pas vrai".