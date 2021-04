La campagne de vaccination va coûter 5,2 milliards d'euros à l'État en 2021

En comptant les mesures d'aides aux entreprises et aux ménages, le coût total de la crise en 2021 sera compris "entre 55 et 60 milliards d'euros".

(illustration) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

La campagne de vaccination va coûter 5,2 milliards à l'État français en 2021, a indiqué jeudi 29 avril le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

"La campagne de vaccination est estimée, aujourd'hui, à 5,2 milliards d'euros, à la fois pour l'achat des vaccins et pour l'organisation de la campagne ", a expliqué le ministre sur Radio J .

"De la même manière, en 2020, la campagne de test (...) a coûté plus de 2,8 milliards à l'État, et nous estimons qu'elle va coûter plus de 5 milliards d'euros aux finances publiques en 2021", a également souligné Olivier Dussopt.

"Le meilleur investissement"

"Mais c'est le meilleur investissement qui soit, a-t-il poursuivi. Le meilleur investissement pour la santé, le meilleur investissement pour l'économie."

En comptant les mesures d'aides aux entreprises et aux ménages pour faire face à la persistance de la crise sanitaire, le coût total de la crise en 2021 sera compris "entre 55 et 60 milliards d'euros".

Pour financer ces mesures, le gouvernement devra présenter une loi de finances rectificative "d'ici l'été", afin d'obtenir les crédits nécessaires, a indiqué le ministre.