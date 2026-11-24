La Californie redoute de fortes inondations sous l'effet des grandes marées, d'El Niño et de l'océan surchauffé

Un entrepôt inondé lors de la grande marée à Mill Valley, au nord de San Francisco, le 23 novembre 2026 ( AFP / JOSH EDELSON )

De grandes marées en pleine tempête, elle-même amplifiée par le phénomène El Niño, font planer la menace d'inondations extrêmes sur le littoral californien lors du pic annuel de déplacements des Américains autour de la fête de Thanksgiving.

La baie de San Francisco est en première ligne selon les prévisionnistes, qui avertissent que l'eau pourrait déferler sur les zones sans relief, notamment les aéroports de la Silicon Valley.

Celui de San Francisco "ne s'attend plus à une interruption des opérations", a toutefois rapporté lundi soir le maire de la ville Daniel Lurie, même si les vents violents risquent toujours de perturber les vols.

L'édile, qui a multiplié les mises en garde depuis une semaine, a demandé aux habitants d'anticiper leurs déplacements avant mercredi, la veille de Thanksgiving, jour férié aux États-Unis.

Des inondations à Sausalito, en Californie, le 18 novembre 2026, aux États-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Benjamin Fanjoy )

L'entreprise de robotaxis Waymo a suspendu dès lundi son service, une semaine après la diffusion virale, sur les réseaux sociaux, des images de ses voitures coincées dans des torrents d'eau.

Les plus fortes marées de l'année étaient prévues de longue date. Elles se produisent lorsque les positions de la Terre, de la Lune et du Soleil s'alignent, accentuant l'effet de l'attraction sur les océans.

Cette semaine, les vents et la baisse de pression liés à la tempête seront responsables à eux seuls d'une surcote pouvant aller jusqu'à 45 centimètres, selon le service météorologique américain (NWS).

Ces grandes marées sont amplifiées par le réchauffement de l'océan Pacifique, qui provoque une dilatation des eaux et donc une élévation du niveau de la mer.

Les océans du globe enregistrent des températures record depuis quatre ans à force d'accumuler l'excès de chaleur issu de la combustion du charbon, du gaz et du pétrole par l'humanité.

Cette réalité est elle-même accentuée cette année par l'intensité exceptionnelle d'un épisode El Niño. Ce phénomène cyclique, qui réchauffe les eaux de surface dans le Pacifique équatorial, provoque des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale, entraînant des inondations et des sécheresses.

Dial Hoang, météorologiste du NWS, a indiqué à l'AFP que certains rivages de la baie de San Francisco pourraient être inondés sur près de trois pieds (91,5 cm) lors du pic des marées mercredi.

Dans son dernier bulletin, le service américain a indiqué que des vagues soudaines, pouvant atteindre 30 pieds (9,1 m), pourraient déferler mercredi et que les conditions resteraient dangereuses sur les plages jusqu'à dimanche.

– Record de 1983 –

Des inondations à San Francisco le 23 novembre 2026, aux États-Unis ( AFP / JOSH EDELSON )

À San Francisco, les marées pourraient approcher voire dépasser un record vieux de plus de 40 ans (2,6 mètres en 1983).

À l'époque, les marées, qui coïncidaient déjà avec de violentes tempêtes liées à El Niño, avaient eu des conséquences catastrophiques.

"Ça a été le chaos", se souvient Reinhard Flick, océanographe de l'Institut Scripps à San Diego : "Il y avait des vagues de 13 pieds (4 mètres, ndlr) au large et des centaines de millions de dollars de dégâts", du nord au sud de la Californie.

Cette semaine va donc mettre à l'épreuve l'amélioration des infrastructures dans l'État le plus peuplé des États-Unis.

Même si la tempête s'annonce moins violente que prévu dans la baie de San Francisco, le danger demeure.

Des vents forts pourraient abattre des arbres, a averti le maire et "les rues le long du front de mer peuvent être inondées" même s'il ne pleut pas.

Dans le sud de l'État, les prévisionnistes ont averti que des vagues pourraient déferler sur les parkings ou les routes.

"Gardez toujours un œil sur l'océan", sans lui tourner le dos, a conseillé le NWS, car "les vagues peuvent remonter bien plus loin que prévu".

Ces derniers mois, des tempêtes et de grandes marées ont déjà provoqué des inondations destructrices en Californie.

La conjonction d'El Niño et des grandes marées laisse craindre un hiver périlleux. Les prochaines grandes marées sont attendues autour de Noël, puis les 21 et 22 janvier.