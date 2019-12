La cagnotte en ligne pour un pompier décédé volée par un hackeur

La famille de Norbert Savornin traverse une nouvelle épreuve. Moins de deux semaines après la mort du pompier, la cagnotte en ligne lancée par les amicales des sapeurs-pompiers de Martigues et de Marignane en sa mémoire a été dérobée, révèle La Provence. Selon les informations du quotidien régional, un hackeur aurait réussi à voler la quasi-totalité des dons qui avaient été effectués via la plateforme Leetchi. Alors que près de 31 000 euros avaient été récoltés, il ne restait que 600 euros sur celle cagnotte, qui a été depuis fermée.Une plainte a été déposée par l'union départementale du service départemental d'incendie et de secours 13 (Sdis13) auprès de la gendarmerie après cet acte malveillant. « Même si on finit par récupérer l'argent, on ira jusqu'au bout pour que la ou les personnes qui ont fait ça soient condamnées. On ne lâchera rien, en mémoire de Norbert », assure Bernard Schifano, président de l'union départementale du Sdis13, dans les colonnes de La Provence. Leetchi a également été sollicité pour rembourser la somme dérobée, précise France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ne connaît pas encore la réponse de la plateforme à ce sujet.Dons par voie postaleNorbert Savornin, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône de 44 ans et père de deux enfants, était parti en intervention de reconnaissance et de sauvetage en hélicoptère avec le pilote Jean Garat, 40 ans, et le mécanicien opérateur de bord...