La Bundesliga prolonge sa suspension par Victor Gatinel (iDalgo) La ligue de football allemande (DFL) a officialisé aujourd'hui la prolongation de la suspension des championnats de première et deuxième division. Cette décision va dans le sens de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui continue de paralyser la planète et le monde du sport. Arrêté depuis le 12 mars, le football allemand ne reprendra pas avant le 30 avril. Christian Seifert, le président de la DFL, a déclaré vouloir "terminer la saison avant le 30 juin" tout en précisant : "Au moins jusqu'à la fin de la saison, il est irréaliste de penser que nous allons rejouer dans des stades pleins". Si les matchs reprennent au début du mois de mai il faudra alors placer dans le calendrier 9 journées de championnats sur 60 jours.

