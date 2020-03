Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Bundesliga gelée jusqu'au 30 avril Reuters • 24/03/2020 à 18:02









La Bundesliga gelée jusqu'au 30 avril par Victor Gatinel (iDalgo) Comme la Premier League, le championnat allemand a fait le choix de prolonger l'arrêt des rencontres jusqu'au 30 avril prochain. La DFL (ligue de football allemande) avait annoncé vendredi 13 mars sa suspension jusqu'au 2 avril. Face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du COVID-19, l'instance dirigeante a préféré repousser la reprise de son activité. A ce jour l'ambition reste de finir la saison avant le 30 juin. Pour rappel la première division compte 18 clubs et doit replacer dans le calendrier 9 journées de championnat entre le 30 avril et la fin du mois de juin.

