La Bundesliga a un leader inattendu
Un événement pas si anodin. Si la Bundesliga ne vit que sa deuxième journée de la saison ces jours-ci, rien d’extraordinaire à voir une formation inattendue occuper la première place du classement. Et pourtant, au lendemain de son nul sur la pelouse de Schalke 04, l e Bayern Munich cède son trône pour la première fois depuis… deux ans .
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