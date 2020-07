La Bulgarie et la Croatie entrent dans l'antichambre de l'euro

La Bulgarie et la Croatie ont franchi vendredi une étape cruciale en vue d'une future adoption de l'euro, via leur entrée dans un mécanisme de change européen, a annoncé la Banque centrale européenne.

La décision d'entrer dans ce mécanisme dit MCE II a été prise notamment par les ministres des finances des États membres de la zone euro et, la présidente de la BCE.

"La Bulgarie et la Croatie ont franchi aujourd'hui un grand pas sur la voie de l'adhésion à la zone euro, je les félicite et salue leurs efforts politiques continus", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, dans un communiqué.

"L'euro fait partie de notre identité commune et d'une connexion tangible entre 340 millions de personnes à travers l'Europe", soit un cercle des dix-neuf pays ayant déjà adopté l'euro, ajoute-t-elle.

L'horizon d'une telle adoption reste encore lointain pour les deux pays candidats. Avant qu'un État membre de l'UE puisse rejoindre la zone euro, sa monnaie doit entrer dans une fourchette de fluctuation par rapport à l'euro pendant au moins deux ans.

La Bulgarie et la Croatie seront aussi jugées in fine sur les critères de convergence du Traité européen - stabilité des prix, taux d'intérêt, déficit budgétaire, dette et stabilité des taux de change - ainsi que l'accomplissement de réformes intérieures.

La Bulgarie et la Croatie avaient annoncé, respectivement en juillet 2018 et juillet 2019, leur intention d'adhérer au MCE II.

Parallèlement, ils ont mis en oeuvre des mesures liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, les procédures d'insolvabilité et la gouvernance des entreprises publiques lorsqu'ils ont entamé le processus en vue d'entrer dans le mécanisme de change, explique la BCE.

La décision du jour "reconnaît les importantes réformes économiques déjà entreprises par la Bulgarie et la Croatie, tout en confirmant que la monnaie unique de l'Europe demeure attrayante", s'est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.