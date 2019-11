La brûlante guerre froide version « Apocalypse »

Le nouveau volet de la série documentaire à succès est consacré à la période 1945-1991. Six épisodes touffus qui rappellent, à travers des images inédites et en couleur, des épisodes parfois méconnus.

Pour la plupart des êtres humains, l'Apocalypse est source de terreur. Mais chez les responsables de France Télévisions, l'Apocalypse version Isabelle Clarke et Daniel Costelle est une bénédiction ! Depuis dix ans et la diffusion en prime time de la première série documentaire Apocalypse, les audiences record ont toujours été au rendez-vous, que le sujet soit les deux guerres mondiales, Verdun, Hitler ou Staline.

La recette du succès appliquée à tous les épisodes ? Des images d'archives colorisées (condition nécessaire pour être programmé en début de soirée), un commentaire grand public lu par Mathieu Kassovitz, une musique anxiogène signée du Japonais Kenji Kawai. Pour Catherine Alvaresse, directrice des documentaires du groupe France Télévisions, « ce programme perdure car il fédère un très large public, notamment familial, ce qui devient rare à la télévision ». Un succès tel qu'Apocalypse représente le deuxième plus gros succès français de distribution à l'international, vendu dans 170 pays, derrière... la série animée Paf le chien.

Quinze archivistes mobilisés

Les polémiques dues à la colorisation des images semblent s'être calmées avec le temps, même si des historiens restent sceptiques, ce qui a le don d'agacer Daniel Costelle : « On ne passe pas en prime time parce que l'on est en couleur mais parce que l'on est bon ! Et l'on remet des images en couleur pour donner de la vie. » Cette fois, le tandem qu'il forme avec Isabelle Clarke, assisté de Mickaël Gamrasni, s'attaque à la période 1945-1991 : de Berlin en ruines au Kremlin désoviétisé en passant par les guerres de Corée, d'Indochine, d'Afghanistan, les événements de Cuba, le mur de Berlin et, fil rouge de cette série, la permanence de la menace nucléaire.

