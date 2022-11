La brouille Xi-Trudeau met à nu les tensions Pékin-Ottawa

"Pas approprié": le président chinois Xi Jinping a critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau devant des caméras lors du sommet du G20, une inhabituelle brouille publique qui pourrait compliquer des relations bilatérales déjà tendues.

Des images prises mercredi par des journalistes à Bali en Indonésie montrent M. Xi réprimander M. Trudeau, de façon cordiale mais ferme, après la fuite supposée dans la presse des détails d'un entretien la veille entre les deux hommes.

Le Premier ministre canadien disait avoir évoqué lors de cette rencontre "la question de l'ingérence" chinoise après qu'Ottawa a accusé Pékin de s'ingérer dans ses systèmes démocratique et judiciaire.

"Aller raconter aux journaux ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié", déclare Xi Jinping à Justin Trudeau, selon cette vidéo d'environ une minute publiée sur le réseau social Twitter.

D'un ton calme et avec le sourire, le président s'exprime en chinois et poursuit: "Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée". Ses propos sont traduits en anglais par un interprète.

"S'il y a de la sincérité (de votre part), alors nous devrions avoir une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n'est pas le cas, difficile d'en attendre trop", poursuit M. Xi à l'adresse de M. Trudeau.

Le président chinois tente alors apparemment de prendre congé du Premier ministre canadien, mais ce dernier répond, avant même d'écouter la traduction des propos de Xi Jinping.

"Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c'est ce que nous allons continuer à faire", déclare Justin Trudeau en anglais.

"Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord", souligne-t-il.

Les mains levées et à plat devant lui, Xi Jinping met alors fin à la conversation, en lui déclarant calmement à deux reprises: "A vous de créer les conditions (nécessaires à l'amélioration des relations)".

This handout photo released by the Office of the Prime Minister of Canada on November 16, 2022 shows Canadian Prime Minister Justin Trudeau (L) speaking to Chinese President Xi Jinping as Trudeau arrives at the G20 in Bali on November 15, 2022. Canadian Prime Minister Justin Trudeau said on November 16 that he had discussed with President Xi Jinping the issue of Chinese interference in Canadian affairs on the sidelines of the G20 summit in Bali. ( Office of the Prime Minister of Canada / Adam Scotti )