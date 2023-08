La Brigade Loire tape sur le directeur sûreté et sécurité et la direction du FC Nantes

Le climat de défiance se poursuit.

La première journée de Ligue 1 à la Beaujoire a été marquée par plusieurs incidents. Le plus grave étant les violents affrontements entre supporters de Nantes et Toulouse dimanche matin lors d’un « fight ». Durant la rencontre, un mouvement de foule a ensuite eu lieu en tribune Loire, où siège le principal groupe d’ultras nantais, la Brigade Loire. L’association a publié un communiqué ce vendredi pour s’en prendre à David Amaré, directeur sûreté et sécurité du club. Fonctionnaire de police en dehors de la Beaujoire, il est remis en cause par les supporters des Canaris depuis sa prise de fonction. Les réticences juridiques de l’Association nationale des supporters à son égard l’auraient agacé avant la rencontre contre le Téfécé, selon le communiqué de la BL.…

EL pour SOFOOT.com