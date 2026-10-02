La Brigade Loire s'inquiète de la possible vente du FC Nantes

Kita out… mais pas à n’importe quel prix. Ces dernières semaines, les rumeurs concernant le rachat du FC Nantes sont allées bon train. Ce serait le projet mené par Paulo Tavares, directeur de Phenix Sports Invest, qui serait le plus avancé pour racheter le club . Mais, au fil des jours, la personnalité du Franco-Portugais ainsi que les contours du projet inquiètent, au point que la Brigade Loire lance un communiqué pour émettre ses doutes quant au futur du club.

« Le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n’importe quel prix. Et surtout, pas pour troquer la peste pour le choléra , écrit le principal groupe de supporters nantais. Nous nous interrogeons aussi bien sur la consistance et le sérieux du projet que sur sa solidité financière. Et à mesure que nos recherches avancent, les interrogations s’accumulent plutôt qu’elles ne disparaissent. » …

LP pour SOFOOT.com