 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Brigade Loire s'inquiète de la possible vente du FC Nantes
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 11:12

Ajouter Boursorama à vos sources

La Brigade Loire s'inquiète de la possible vente du FC Nantes

La Brigade Loire s'inquiète de la possible vente du FC Nantes

Kita out… mais pas à n’importe quel prix. Ces dernières semaines, les rumeurs concernant le rachat du FC Nantes sont allées bon train. Ce serait le projet mené par Paulo Tavares, directeur de Phenix Sports Invest, qui serait le plus avancé pour racheter le club . Mais, au fil des jours, la personnalité du Franco-Portugais ainsi que les contours du projet inquiètent, au point que la Brigade Loire lance un communiqué pour émettre ses doutes quant au futur du club.

« Le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n’importe quel prix. Et surtout, pas pour troquer la peste pour le choléra , écrit le principal groupe de supporters nantais. Nous nous interrogeons aussi bien sur la consistance et le sérieux du projet que sur sa solidité financière. Et à mesure que nos recherches avancent, les interrogations s’accumulent plutôt qu’elles ne disparaissent. »

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:59 

    Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en italien ? Juste avant le coup d’envoi de France-Italie au Stade de France, les hymnes des deux nations ont retenti dans l’enceinte de Saint-Denis. Pendant la Marseillaise, un supporter italien assis dans le parcage ... Lire la suite

  • Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:45 

    L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal. Une ... Lire la suite

  • Pour cet ancien de Manchester United, Ten Hag a été une merde avec le groupe
    Pour cet ancien de Manchester United, Ten Hag a été une merde avec le groupe
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:28 

    Fred se paie Ten Hag. Au cours de l’enregistrement du Charla Podcast, l’ancien milieu brésilien de Manchester United Fred n’y est pas allé de main morte concernant son ancien entraîneur Erik Ten Hag, à la tête des Red Devils de 2022 à 2024. « Il était très bon ... Lire la suite

  • Deux frères et deux anciens du PSG dans le onze de l'Italie
    Deux frères et deux anciens du PSG dans le onze de l'Italie
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:02 

    Deux frères, deux fauves, le M. Pour contrecarrer les plans du 4-3-3 inédit de Zinédine Zidane, Roberto Mancini mise à nouveau sur deux frangins, Francesco Pio et Sebastiano Esposito, déjà titulaires contre la Turquie lors du dernier match de la Nazionale . Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank