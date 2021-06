La BRI penche pour une collaboration avec les banques pour lancer des monnaies numériques de banque centrale

La Banque des règlements internationaux (BRI) penche en faveur d'une collaboration étroite avec les banques et systèmes de paiements pour lancer des monnaies numériques de banque centrale, dans une étude publiée mercredi.

Ces dernières années, de nombreuses banques centrales ont lancé des expérimentations sur des versions numériques de leur monnaie, à l'image entre autres de la Banque de France ou de la Banque Nationale Suisse qui avait mené une étude de faisabilité avec la BRI. Appelé "Projet Helvetia", il se limitait toutefois aux transactions avec les grands intermédiaires financiers.

Mais la BRI, une institution considérée comme la banque centrale des banques centrales, se penche à présent sur l'étape suivante, étudiant les différents choix possibles pour lancer des versions numériques de monnaies de banque centrale destinée cette fois au grand public.

Le concept de monnaie numérique de banque centrale est désormais "arrivé à maturité", a estimé Hyun Song Shin, conseiller économique et chef de la recherche de la BRI, cité dans le communiqué accompagnant l'étude.

Elles peuvent ouvrir "un nouveau chapitre pour le système monétaire" tout en préservant "des caractéristiques essentielles de la monnaie" que "seules les banques centrales peuvent assurer", a-t-il ajouté, citant en particulier la "confiance" dans la monnaie.

La réflexion autour des monnaies numériques de banque centrale a accéléré avec l'envolée du bitcoin et les projets de jetons stables adossés à une monnaie comme celui du géant américain Facebook (appelé Diem) mais aussi des visées des géants de la technologie dans les services financiers.

Si la Chine et les Etats-Unis ont durci le ton face aux crypto-monnaies, fustigées pour leur utilisation à des fins illicites, le Salvador a de son côté franchi un pas pour utiliser le Bitcoin comme monnaie légale, soulevant toutefois des objections de la part du Fonds monétaire international (FMI).

Les monnaies numériques de banque centrale "pourraient constituer l'ossature d'un nouveau système des paiements numérique", a estimé le Français Benoît Coeuré, le chef du pôle d'innovation de la BRI, qui assureraient, elles, des "normes exigeantes".

L'étude passe en revue les différentes pistes possibles pour les banques centrales, soupesant leurs avantages et inconvénients. Parmi les possibles écueils, les auteurs de l'étude notent que ces monnaies numériques pourraient, selon l'option choisie, faire peser des tâches qui incombent actuellement aux banques et opérateurs de système de paiements, tels que l'ouverture de comptes et la vérification des clients.

L'étude penche en faveur d'un système à deux échelons, dans lequel les banques centrales ont pour mission de gérer "le coeur du système", tout en continuant de travailler avec les banques et intermédiaires financiers, "chaque partie jouant son rôle respectif", notamment concernant l'obligation pour les banques de connaître leur clients.

Elle plaide également en faveur d'un recours à une identité numérique pour reconnaître les utilisateurs afin de trouver un équilibre entre la protection des données personnelles et la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

