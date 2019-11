La brandade d'ortie : la recette de Marie-Monique Robin

Parmi les mille façons de cuisiner cette plante sauvage qu'elle a découvertes, Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation et auteure de documentaires, a un faible pour celle, simple et savoureuse, de François Couplan.

Pour 4 personnes

200 g de lentilles vertes1 oignon pelé4 feuilles de laurier5 pommes de terre farineuses (type Binje)1 saladier de feuilles d'ortie, rincées2 gousses d'ail8 c. à s. d'huile d'oliveSel

Étape 1 : préparer les lentilles

Dans une casserole, mettre les lentilles, l'oignon en morceaux et les feuilles de laurier, recouvrir généreusement d'eau, porter à ébullition et cuire pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce que les lentilles commencent à se déliter.

Étape 2 : cuire les pommes de terre et les feuilles d'ortie

Parallèlement, laver les pommes de terre et les faire cuire dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Une fois cuite, les égoutter, les peler et les écraser à la fourchette.

À part, faire cuire les feuilles d'ortie dans un fond d'eau.

Étape 3 : confectionner la brandade

Dans le bol d'un mixeur, mettre les lentilles et l'oignon (retirer les feuilles de laurier), les pommes de terre écrasées, les orties avec leur eau de cuisson et les gousses d'ail hachées. Incorporer progressivement l'huile d'olive tout en mixant, jusqu'à l'obtention d'une épaisse crème verte. Goûter et ajuster le sel.

Servir tiède, avec des tranches de pain grillé ou des légumes.

Recette tirée du livre Remèdes et recettes à l'ortie de François Couplan, Rustica Editions.