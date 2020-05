La branche bleue d'Olivier Giroud, prolongé à Chelsea

Malgré une saison difficile majoritairement passée sur le banc des Blues , Olivier Giroud a choisi de ne pas s'éloigner de son arbre londonien en prolongeant son contrat d'une année avec Chelsea. Une bonne idée pour l'attaquant, qui a regagné la confiance de Frank Lampard avant l'interruption de la Premier League ? Ou un gros piège, risquant de lui faire revivre la même situation avant l'Euro ?

More contract news! ? -- Chelsea FC (at ?) (@ChelseaFC) May 20, 2020

Du doute comme plat principal

C'est fou ce que les choses peuvent s'accélérer en dehors du terrain, lorsque le ballon ralentit sur la pelouse. En cette période d'interruption de football anglais en raison de la pandémie de coronavirus, Frank Lampard a appelé ses dirigeants à se bouger rapidement au sujet des situations de certains de ses éléments arrivant en fin de contrat., déclarait ainsi l'entraîneur sur le site internet de Chelsea, visant plus particulièrement Willian et Olivier Giroud.Quelques jours plus tard, le coach peut sourire : outre son vieux gardien Willy Caballero, l'attaquant français vient de prolonger son bail d'un an. Revenu dans les plans de son technicien avant l'arrêt mondialisé du sport, grâce notamment à son admirable obstination et aux pépins physiques de Tammy Abraham, le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'EDF a donc choisi : c'est avec lesde Chelsea qu'il veut composter son ticket pour l'Euro avec les Bleus de son pays.Une décision sans doute mûrement réfléchie puisque Giroud,, a eu du temps pour peser le pour et le contre durant le confinement. Pendant ces semaines de repos forcé, l'avant-centre s'est en effet adonné aux mêmes activités que ses raisonnables confrères (une catégorie dont ne font pas partie son partenaire Mason Moun, Kyle