La Bourse de Tokyo volatile en matinée

La Bourse de Tokyo a rapidement annulé vendredi matin ses gains initiaux, continuant d'être préoccupée par les conséquences sur la croissance d'un resserrement monétaire accru de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei perdait 0,31% à 26.806,05 points vers 01H40 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,47% à 1.884,08 points.

Les deux indices avaient pourtant démarré la séance dans le vert, portés par la légère hausse la veille de Wall Street, digérant peu à peu la perspective d'un durcissement de la politique de la Fed pour contrer l'inflation américaine.

Mais ce petit élan est vite retombé. La place tokyoïte risquait de "manquer de direction" à la veille du week-end, en attendant de nouvelles données clé sur l'inflation américaine la semaine prochaine, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le conglomérat industriel Toshiba voyait son titre grimper de 2,47% à 5.010 yens. Le groupe a annoncé jeudi soir la suspension de son plan de scission, rejeté fin mars par ses actionnaires, et l'établissement d'un comité spécial pour étudier d'éventuelles offres de rachat.

SEVEN & I HOLDINGS: l'action du géant japonais des commerces de proximité Seven & i Holdings chutait de 4,52% à 5.544 yens. L'entreprise a annoncé jeudi des prévisions de résultats 2022/23 en forte croissance mais en deçà des attentes du marché. Seven & i Holdings profite notamment de marges accrues sur la vente d'essence dans son réseau de stations-service Speedway aux Etats-Unis, ainsi que du yen faible qui dope ses revenus réalisés à l'étranger.

Du côté du pétrole et des devises

Vers 01H35 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,22% à 96,24 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,1% à 100,68 dollars.

Sur le marché des changes, le yen remontait par rapport au dollar, à 123,78 yens pour un dollar à 01H45 GMT contre 123,95 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se reprenait aussi face à l'euro, qui valait 134,53 yens contre 134,85 yens la veille.

L'euro cotait à 1,0868 dollar contre 1,0879 dollar jeudi à 21H00 GMT.

