La Bourse de Tokyo tirée par Wall Street à l'ouverture

Les échanges à la Bourse de Tokyo commençaient jeudi en hausse, portés par des résultats d'entreprises et les gains de la veille à New York, malgré la publication redoutée de l'inflation de janvier aux Etats-Unis plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,48% à 27.712,60 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,34% à 1.958,87 points.

Le marché tokyoïte surfait encore sur le vent favorable de la veille sur les marchés financiers mondiaux, qui ont profité de la détente des rendements obligataires aux Etats-Unis comme en Europe et de bons résultats d'entreprises.

Mais les prix à la consommation aux Etats-Unis ont probablement encore accéléré en janvier, a prévenu mercredi la Maison Blanche, comme pour préparer les esprits aux chiffres officiels qui seront publiés ce jeudi à 13H30 GMT.

L'inflation américaine a atteint 7% en 2021, son rythme le plus rapide en près de quatre décennies, ce qui devrait contraindre la Réserve fédérale américaine (Fed) à durcir davantage son resserrement monétaire cette année, une perspective qui inquiète régulièrement les marchés actions depuis des mois.

Du côté des valeurs

HONDA, CONFIANCE RETROUVÉE: le titre Honda décollait de 6,22% à 3.634 yens. La veille, le deuxième constructeur automobile japonais a fortement redressé ses prévisions de bénéfices pour son exercice en cours 2021/22, malgré les défis persistants posés par la pénurie de semi-conducteurs, le Covid-19 et le renchérissement des matières premières. Ses résultats de son troisième trimestre (octobre-décembre) ont aussi dépassé les attentes du marché.

SUMCO AFFICHE COMPLET: Sumco, fabricant japonais de plaquettes de silicium, composant essentiel de la production de semi-conducteurs, a déclaré mercredi que son carnet de commandes était plein jusqu'à 2026. Le titre de ce groupe aux résultats en pleine expansion bondissait jeudi de 5,71% à 2.202 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le cours dollar/yen variait peu, un dollar s'échangeant pour 115,58 yens vers 01H00 GMT contre 115,52 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne était quasi stable elle aussi par rapport au yen, à raison d'un euro pour 131,94 yens contre 131,97 yens la veille.

L'euro baissait très légèrement par rapport au dollar, un euro se négociant pour 1,1417 dollar contre 1,1425 dollar mercredi.

Le pétrole restait dans le vert, après un recul inattendu des stocks américains de brut annoncé la veille: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,42% à 90,04 dollars.

etb/roc