La Bourse de Tokyo termine en progression prudente

La Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse lundi, alors que les investisseurs restaient prudents, craignant que les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis n'entraînent un tour de vis monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,26% à 28.249,24 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,22% à 1.951,41 points.

"Une économie américaine trop solide fait craindre une hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis et une baisse des actions en Bourse", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

Le marché de l'emploi a fortement progressé en juillet aux États-Unis selon des chiffres publiés vendredi, reflétant un dynamisme inattendu de l'économie américaine qui pourrait conforter la Fed dans sa politique de forte hausse de ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation.

A la Bourse de Hong Kong, préoccupée aussi par la nouvelle d'un confinement sur l'île de Hainan (sud de la Chine) face à l'apparition de cas de Covid-19, l'indice Hang Seng reculait de 0,8% vers 06H45 GMT.

Du côté des valeurs

SUZUKI MOTORS: le titre du constructeur de véhicules et deux-roues Suzuki a rugi de 10,43% à 4.772 yens. Le groupe nippon a annoncé vendredi des ventes en hausse de 26% sur un an au premier trimestre de son exercice 2022/23, et un bond de 37% de son bénéfice opérationnel, au-delà des attentes du marché. Son bénéfice net a en revanche reculé de 31%, notamment à cause d'un effet de base négatif.

Pétrole et devises

Le pétrole progressait: après 06H30 GMT, le prix du baril de WTI américain avançait de 0,74% à 89,67 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord de 0,8% à 95,68 dollars.

Sur le marché des changes, le yen lâchait du terrain par rapport au dollar, qui valait 135,35 yens vers 06H45 GMT contre 135,01 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 137,75 yens contre 137,48 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0175 dollar contre 1,0183 dollar vendredi à 21H00 GMT.

