La Bourse de Tokyo termine en hausse avant le week-end

La Bourse de Tokyo a terminé en hausse vendredi après avoir hésité dans la matinée, un temps lestée par la forte baisse des indices de Wall Street la veille et les craintes d'un resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,73% à 27.439,99 points, gagnant au total 2,7% sur l'ensemble de la semaine.

L'indice élargi Topix a avancé de 0,55% à 1.930,56 points.

La BCE, tout en conservant jeudi son cap monétaire accommodant malgré une inflation record en zone euro, n'a pas exclu un relèvement de ses taux plus tard dans l'année, faisant bondir les taux obligataires en Europe.

La Bourse de New York a de son côté clôturé en forte baisse jeudi dans la foulée de la correction de Meta, la maison-mère de Facebook, qui a perdu plus d'un quart de sa valeur boursière après avoir annoncé la veille des résultats décevants. La Nasdaq a chuté de 3,74%.

La place tokyoïte avait cependant déjà pris en compte la veille la faiblesse des valeurs technologiques américaines, et le Nikkei a finalement progressé devant "la forte hausse des valeurs à Hong Kong", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

L'indice Hang Seng de l'ancien territoire britannique, de retour après trois jours de congés pour le Nouvel an lunaire, grimpait de 3,2% peu avant la clôture, entraîné par les géants de la technologie comme Alibaba et les valeurs financières comme HSBC.

Du côté des valeurs

NINTENDO: le pionnier japonais du jeu vidéo Nintendo (+3,61% à 58.180 yens) a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour l'exercice 2021/22 qui se terminera fin mars, prévoyant désormais un bénéfice net annuel de 400 milliards de yens (3,1 milliards d'euros), ce qui représenterait cependant un recul de 16,7% sur un an.

Toujours touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, il a de nouveau abaissé son objectif de ventes de sa console Switch sur l'exercice à 23 millions d'unités, contre 24 millions précédemment.

TOSHIBA: le conglomérat industriel et technologique japonais Toshiba (-0,63% à 4.723 yens) a annoncé vendredi la construction dans le centre du Japon d'une nouvelle installation dédiée à la production de semi-conducteurs de puissance, qui devrait entrer en service d'ici mars 2025. Cette construction et la création d'une nouvelle ligne de production dans une usine existante sur le même site devraient représenter un investissement de 130 milliards de yens (987 millions d'euros) et plus que doubler à terme la capacité de production de Toshiba, selon un communiqué.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 114,96 yens vers 00H50 GMT contre 114,97 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise refluait par rapport à l'euro, qui valait 131,66 yens contre 131,53 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1454 dollar contre 1,1440 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 07H10 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,52% à 90,74 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,36% à 91,44 dollars.

