La Bourse de Tokyo s'est montrée indécise comme Wall Street

La Bourse de Tokyo a terminé, comme Wall Street la veille, en ordre dispersé mercredi une séance dominée par l'attentisme avant la publication attendue plus tard dans la journée de l'indice des prix à la consommation en avril aux Etats-Unis.

Après avoir évolué en terrain négatif, l'indice vedette Nikkei a fini en faible hausse de 0,18% à 26.213,64 points, tandis que l'indice élargi Topix s'est replié de 0,6% à 1.851,15 points.

Les grands indices de la Bourse de New York avait eux aussi suivi des trajectoires différentes la veille après des déclarations jugées agressives d'une responsable de la Réserve fédérale américaine au sujet d'un possible nouveau durcissement monétaire, sur fond d'inquiétudes au sujet de l'inflation et de la possibilité d'un ralentissement économique.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en progression de 1,3% vers 06H40 GMT.

Du côté des valeurs

TOYOTA DANS LE BROUILLARD: le titre Toyota a chuté de 4,42% à 2.082 yens. Le premier constructeur automobile mondial a annoncé avant la clôture des résultats record pour 2021/22 mais livré des prévisions prudentes pour son nouvel exercice en raison notamment de ses coûts grimpants de logistique et d'approvisionnement en matières premières.

Il prévoit pour l'exercice débuté le 1er avril un bénéfice net de 2.260 milliards de yens, ce qui serait un effondrement de 20,7% sur un an.

VICTOIRE A COURT TERME POUR SONY ET NINTENDO: le titre Sony a gagné 2,09% à 10.720 yens, au lendemain de prévisions prudentes du fabricant de la PlayStation sur ses perspectives de résultats 2022/23, du fait notamment des perturbations des chaînes d'approvisionnement, aggravées par les confinements actuels en Chine. Mais le groupe a aussi annoncé un programme de rachat de ses propres actions pour 200 milliards de yens maximum (1,4 milliard d'euros) pour contenter ses actionnaires.

Affecté par les mêmes vents contraires, Nintendo (+3,24% à 58.190 yens) a livré des prévisions annuelles encore plus conservatrices, mais annoncé pour le 1er octobre prochain un fractionnement de ses actions en circulation par dix pour augmenter leur liquidité.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole repartait à la hausse: vers 06H30 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 2,77% à 102,52 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,85% à 105,38 dollars.

Au niveau des devises, le yen s'appréciait un peu par rapport au dollar, qui valait 130,22 yens vers 06H40 GMT contre 130,45 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était parfaitement stable face à l'euro, qui se négociait pour 137,34 yens comme la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,0546 dollar, contre 1,0529 dollar mardi.

etb-mac/abx