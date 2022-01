La Bourse de Tokyo refroidie par la situation sanitaire nippone

La Bourse de Tokyo a clôturé dans le rouge jeudi, les investisseurs de la place nippone se montrant préoccupés par la rapide remontée des cas de Covid-19 dans l'archipel.

L'indice vedette Nikkei a lâché 0,96% à 28.489,13 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,68% à 2.005,58 points.

Tokyo s'apprête, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, à relever jeudi son niveau d'alerte au deuxième plus haut niveau - sur une échelle en comptant quatre -, alors que plus de 2.000 cas positifs ont été recensés mercredi dans la capitale, plus de cinq fois plus que la semaine précédente.

Sur les places chinoises, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait 0,3% peu avant la clôture, tandis que Shanghai et Shenzhen ont terminé en recul.

Du côté des valeurs

SONY MISE SUR LA PLAYSTATION 4: le géant de l'électronique Sony (-0,34% à 14.470 yens), qui peine toujours à répondre à la demande pour sa dernière console sortie en novembre 2020, la PlayStation 5, à cause des perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement, envisagerait de poursuivre la production de sa précédente version au moins jusqu'à fin 2022, d'après des informations de Bloomberg publiées mercredi.

La PlayStation 4, qui selon le site VGChartz s'est vendue à plus de 116 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2013, est moins complexe à fabriquer et utilise des puces moins avancées.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 114,60 yens vers 07H10 GMT, contre 114,64 yens mercredi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise avait cependant fortement progressé dans la journée de mercredi.

Le yen remontait légèrement par rapport à l'euro, qui valait 131,11 yens contre 131,17 yens la veille.

L'euro progressait à peine face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1441 dollar contre 1,1442 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole baissaient: vers 07H00 GMT, le cours du baril américain de WTI abandonnait 0,33% à 82,37 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,31% à 84,41 dollars.

mac/er