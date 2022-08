La Bourse de Tokyo recule avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a calé mardi après quatre séances consécutives de hausse, refroidie par certains résultats d'entreprises décevants aux Etats-Unis et gagnée par l'attentisme avant des statistiques sur l'inflation américaine.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,88% à 27.999,96 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,74% à 1.937,02 points.

L'indice Nasdaq à forte coloration technologique de la Bourse de New York a notamment été tiré vers le bas lundi par les résultats décevants du fabricant de cartes graphiques Nvidia, qui a noté une baisse des revenus venant des jeux vidéo.

Les investisseurs sont par ailleurs restés prudents avant la publication attendue mercredi aux Etats-Unis de l'indice d'inflation CPI qui pourrait donner une indication sur l'attitude à venir de la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de resserrement monétaire.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en repli plus modéré de 0,1% vers 06H45 GMT.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a vu son titre s'effondrer de 7,02% à 5.295 yens. SBG a annoncé lundi avoir subi une perte nette record de 3.162,7 milliards de yens (près de 23 milliards d'euros) au premier trimestre de son exercice 2022/23, continuant à pâtir des effets du recul mondial des valeurs technologiques.

Son PDG et fondateur Masayoshi Son a dit lundi avoir tiré des "leçons", répété son voeu d'être plus sélectif dans ses investissements, promis des réductions de coûts à l'échelle du groupe et annoncé un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 400 milliards de yens, complétant celui de 1.000 milliards de yens annoncé en novembre dernier.

Pétrole et devises

Le pétrole baissait: peu après 06H30 GMT, le prix du baril de WTI américain lâchait 0,78% à 90,05 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,77% à 95,91 dollars.

Sur le marché des changes, le yen était parfaitement stable par rapport au dollar, qui valait 134,95 yens comme lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait par rapport à l'euro, à 137,74 yens contre 137,60 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0206 dollar contre 1,0197 dollar lundi à 21H00 GMT.

