La Bourse de Tokyo rebondit après la séance mitigée de Wall Street

La Bourse de Tokyo évoluait en rebond vendredi dans la matinée malgré la clôture mitigée de Wall Street la veille, portée par les achats après plusieurs séances de baisse et la hausse de certaines actions vedettes en pleine saison des résultats d'entreprises.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,98% à 26.259,17 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 1,26% à 1.852,20 points.

Les mouvements du marché japonais pourraient toutefois être limités après la volatilité de Wall Street la veille, a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

La Bourse de New York a connu jeudi une séance en dents de scie, préoccupée par l'inflation et les développements géopolitiques autour de la guerre en Ukraine.

Du côté des valeurs

SOFTBANK "SUR LA DÉFENSIVE": le titre SoftBank Group bondissait de 8,55% à 4.875 yens. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies a publié jeudi une perte nette record de 1.708 milliards de yens (12,5 milliards d'euros) sur son exercice 2021/22, victime de la déconfiture de la tech mondiale sur les marchés.

Mais l'attitude inhabituellement sobre de son PDG-fondateur Masayoshi Son, qui a jugé qu'il fallait "être sur la défensive" et juré qu'il était "plus sélectif" en matière d'investissements, et surtout les espoirs d'accélération du rachat par SoftBank de ses propres actions, semblaient réconforter les investisseurs vendredi.

NISSAN REVIENT DANS LE VERT: le titre du constructeur automobile japonais Nissan chutait au contraire de 3,46% à 487,5 yens. L'allié au français Renault est redevenu rentable en 2021/22, pour la première fois en trois ans, avec un bénéfice net annuel de 215,5 milliards de yens (1,6 milliard d'euros), mais de nombreux vents contraires soufflent sur son nouvel exercice, où l'environnement de marché devrait être "encore plus sévère", a prévenu le constructeur.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole progressaient: vers 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 1,45% à 107,67 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord avançait de 1,57% à 109,14 dollars.

Sur le marché des changes, le yen baissait par rapport au dollar, qui valait 128,83 yens vers 01H10 GMT contre 128,34 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 133,74 yens contre 133,22 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,0381 dollar, contre 1,0380 dollar jeudi à 21H00 GMT.

mac/ybl