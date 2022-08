La Bourse de Tokyo rebondit

La Bourse de Tokyo repartait à la hausse mardi dans la matinée, soutenue notamment par le repli du yen face au dollar, après avoir reculé la veille dans l'anticipation de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.

L'indice vedette Nikkei reprenait 0,47% à 27.723,72 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix regagnait 0,14% à 1.928,10 points.

Après avoir laissé planer le doute sur une éventuelle escale à Taïwan lors de sa tournée asiatique, la cheffe des députés américains Nancy Pelosi a atterri mardi soir sur l'île, le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine provoquant le recul des marchés mondiaux.

"Les valeurs américaines ont continué à baisser, mais les actions japonaises avaient déjà intégré (lundi) les risques géopolitiques liés à la visite" de Mme Pelosi à Taïwan, a commenté Ryuta Otsuka de Toyo Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

Les maisons de négoce japonaises MITSUI & CO (+1,34% à 2.941,5 yens) et MITSUBISHI CORP (+3,17% à 4.122 yens), ont annoncé mardi avoir réévalué à la baisse la valeur de marché de leurs parts dans le projet pétro-gazier Sakhaline-2, dans l'Extrême Orient russe.

Alors qu'un décret du Kremlin publié début juillet prévoit le transfert à une société russe des droits de ce projet, dont les groupes nippons détiennent à eux deux 22,5%, Mitsui a revu à la baisse la valeur ("fair value") de ses parts de 136,6 milliards de yens (1 milliard d'euros) et Mitsubishi de 81,1 milliards de yens. Mitsui a précisé discuter du projet avec le gouvernement japonais et des partenaires commerciaux.

Pétrole et devises

Le pétrole reculait mercredi matin en Asie: après 01H00 GMT le baril de WTI américain perdait 0,13% à 94,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,23% à 100,31 dollars.

Sur le marché des changes, le yen rechutait par rapport au dollar, qui valait 133,61 yens vers 01H15 GMT contre 133,17 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 135,81 yens contre 135,39 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, la monnaie européenne s'échangeant pour 1,0163 dollar contre 1,0166 mardi à 21H00 GMT.

