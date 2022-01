La Bourse de Tokyo préoccupée par la Fed et l'Ukraine

La Bourse de Tokyo reculait nettement mardi matin malgré la clôture en hausse de Wall Street la veille, les investisseurs restant préoccupés par la réunion de la Fed prévue mardi et par l'escalade des tensions géopolitiques en Europe orientale.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises cédait 1,7% à 27.118,83 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 1,73% à 1.896,40 points.

Les valeurs japonaises devraient être dominées dans un premier temps par les ordres à la vente "à cause des inquiétudes concernant (la possibilité d'une invasion russe en) Ukraine, et l'attentisme dominer ensuite" avant la réunion de la Banque centrale américaine (Fed), a commenté Mizuho Securities dans une note.

La Fed se réunit mardi pour deux jours et devrait en dire plus mercredi sur le volume et la fréquences des hausses de taux qu'elle envisage pour lutter contre l'inflation persistante aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs

SONY LIKE A ROLLING STONE: La filiale musicale du géant japonais Sony (-2,41% à 12.525 yens) a annoncé lundi avoir acquis l'intégralité du catalogue de Bob Dylan, nouvel épisode d'une série de rachats de répertoires - après celui de Bruce Springsteen en décembre - devenus des actifs précieux à l'heure du streaming.

Le montant de l'accord, signé en juillet 2021, n'a pas été communiqué, mais des sites spécialisés dans l'industrie musicale, comme Billboard et Variety, évoquent un montant supérieur à 200 millions de dollars.

PANASONIC FAIT ROULER PLUS LOIN: le groupe Panasonic (-2,63% à 1.272,5 yens) s'apprêterait à lancer dès 2023 la production à grande échelle d'un nouveau type de batterie lithium-ion qui augmenterait l'autonomie des véhicules électriques de plus de 15%, destiné dans un premier temps à Tesla, selon des informations du quotidien économique Nikkei publiées lundi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 113,92 yens vers 01H00 GMT contre 113,95 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait légèrement face à l'euro, qui valait 128,97 yens contre 129,06 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1322 dollar, contre 1,1326 dollar lundi.

Le marché du pétrole progressait: vers 01H00 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,31% à 83,57 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,43% à 86,64 dollars.

