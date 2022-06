La Bourse de Tokyo poursuit sa baisse face aux craintes sur l'économie américaine

La Bourse de Tokyo a de nouveau terminé en recul lundi, préoccupée par le risque d'entrée en récession des États-Unis face après le nouveau tour de vis monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà dégringolé de 6,7% sur l'ensemble de la semaine dernière, a encore perdu 0,74% à 25.771,22 points, son plus bas niveau depuis mi-mai.

L'indice élargi Topix a reculé de 0,92% à 1.818,94 points.

La Bourse de New York avait elle-même connu une clôture mitigée vendredi, lestée par des signes supplémentaires de ralentissement de l'économie américaine, alors que de plus en plus d'experts craignent une récession de la première économie du monde.

"Les investisseurs sont inquiets de détenir des actions en tant qu'actifs alors que la probabilité d'une récession aux États-Unis dépasse les 50%", a commenté Masafumi Oshiden de BNY Mellon Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 0,14% vers 06H45 GMT.

Les valeurs du jour

AÉRIEN PLUS LÉGER : le titre de la compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL) a progressé de 3,36% à 2.307 yens. Son président a estimé vendredi dans les colonnes du quotidien Nikkei que JAL allait voir son bénéfice opérationnel revenir dans le vert sur le mois de juillet, pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors que le gouvernement japonais a récemment doublé la limite quotidienne d'entrées sur son territoire et entrouvert la porte au tourisme.

Sa concurrente ANA, bénéficiant également de courants ascendants dans son activité, a vu son action gagner 2,46% à 2.469,5 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient dans le vert: vers 06H35 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,27% à 109,86 yens et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,49% à 113,67 dollars.

Sur le marché des changes, le yen remontait par rapport au dollar, à 134,85 yens pour un dollar vers 06H45 GMT contre 135,02 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait à 141,97 yens contre 141,76 yens en fin de semaine dernière, et s'échangeait pour 1,0528 dollar contre 1,0499 dollar vendredi.

