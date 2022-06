La Bourse de Tokyo plonge derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en forte baisse lundi dans la matinée, entraînée dans la chute vertigineuse de Wall Street vendredi après l'annonce d'une inflation en mai aux Etats-Unis à un niveau plus observé depuis 40 ans.

L'indice vedette Nikkei perdait 2,59% à 27.097,06 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 2,05% à 1.903,26 points.

La hausse des prix à la consommation s'est de nouveau accélérée en mai aux Etats-Unis (+1% sur un mois et +8,6% sur un an) et se trouve désormais au plus haut depuis décembre 1981, faisant craindre un tour de vis monétaire plus rigoureux de la Banque centrale américaine (Fed) et un ralentissement de la croissance de la première économie mondiale.

"Les actions américaines ont fortement baissé, notamment dans le secteur technologique, et les valeurs japonaises devraient connaître un début de semaine difficile", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Les valeurs du jour

TECH EN BERNE: les valeurs technologiques nippones étaient en souffrance, notamment dans le domaine des semi-conducteurs: Renesas perdait 4,3% à 1.377 yens, Tokyo Electron 4% à 53.430 yens et Screen Holdings 4,1% à 10.740 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole était en net recul lundi matin en Asie: vers 00H40 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 1,73% à 118,58 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,59% à 120,07 dollars.

Sur le marché des changes, le yen se dépréciait nettement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 134,98 yens vers 00H50 GMT contre 134,41 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 141,48 yens contre 141,38 yens en fin de semaine dernière.

L'euro s'échangeait pour 1,0483 dollar contre 1,0519 dollar vendredi à 21H00 GMT.

